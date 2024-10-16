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КНДР заявила о желании 1,4 млн «молодых мстителей» мобилизоваться в армию

ЦТАК: 1,4 млн северокорейцев хотят вступить в армию на фоне обострения с Сеулом
Ранее на этой неделе Ким Чен Ын обвинил Сеул в запусках беспилотников с листовками, назвав это военной провокацией. 15 октября ККНДР подорвала дороги в Южную Корею. Теперь Пхеньян объявил о желании 1,4 млн человек вступить в армию
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК

Свыше 1,4 млн молодых северокорейцев изъявили желание вступить в армию на фоне очередного обострения на границе с Южной Кореей, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Более 1,4 млн молодых людей изъявили желание вступить и возвратиться в Народную Армию. Во всей стране царит воля к наказанию подонков Республики Кореи, нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной Республики. <...> В случае войны Республика Корея будет уничтожена. Поскольку она хочет войны, мы готовы положить конец ее существованию», — говорится в сообщении.

В ЦТАК подчеркнули, что «горячая страсть» молодежи ко вступлению в армию является «ярким проявлением жгучей ненависти и мстительности представителей нового поколения», готовых наказывать оружием тех, кто хочет начать войну.

Южная Корея ответила стрельбой на подрыв КНДР дорог на границе
Политика
Фото:Reuters

Ранее на этой неделе северокорейский лидер Ким Чен Ын обвинил Сеул в запусках беспилотников с пропагандистскими листовками, назвав это военной провокацией. Он потребовал «немедленных военных действий» для формирования «военного сдерживающего фактора» в целях защиты суверенитета.

15 октября КНДР подорвала два участка дорог, ведущих в Южную Корею. Южнокорейские военные открыли огонь в ответ. Сеул решительно осудил действия Пхеньяна, подчеркнув, что подрыв дорог нарушает межкорейское соглашение.

Разделение Кореи на КНДР и Республику Корея произошло в 1945 году после поражения Японии во Второй мировой войне (до этого Корейский полуостров находился под оккупацией). В США и СССР изначально исходили из того, что разделение будет временным и в скором времени Корея вновь объединится. Однако в итоге началась корейская война, по итогам которой было окончательно оформлено разделение Корейского полуострова на два государства по 38-й параллели. Формально страны остаются в состоянии войны, поскольку мирный договор так и не был заключен.

И власти Южной Кореи, и КНДР долгие годы декларировали своей целью объединение полуострова. Однако в декабре прошлого года Ким Чен Ын окончательно отказался от этой идеи. По его словам, на Корейском полуострове в настоящее время сохраняется постоянная кризисная ситуация, которая выходит из-под контроля из-за «безоглядной мании конфронтации с КНДР и военно-провокационных шагов» США и Южной Кореи, а слово «война» приближается к тому, чтобы стать реальностью.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
КНДР Южная Корея Армия резервисты мобилизация война
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