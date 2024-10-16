КНДР заявила о желании 1,4 млн «молодых мстителей» мобилизоваться в армию

Ранее на этой неделе Ким Чен Ын обвинил Сеул в запусках беспилотников с листовками, назвав это военной провокацией. 15 октября ККНДР подорвала дороги в Южную Корею. Теперь Пхеньян объявил о желании 1,4 млн человек вступить в армию

Фото: ЦТАК

Свыше 1,4 млн молодых северокорейцев изъявили желание вступить в армию на фоне очередного обострения на границе с Южной Кореей, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Более 1,4 млн молодых людей изъявили желание вступить и возвратиться в Народную Армию. Во всей стране царит воля к наказанию подонков Республики Кореи, нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной Республики. <...> В случае войны Республика Корея будет уничтожена. Поскольку она хочет войны, мы готовы положить конец ее существованию», — говорится в сообщении.

В ЦТАК подчеркнули, что «горячая страсть» молодежи ко вступлению в армию является «ярким проявлением жгучей ненависти и мстительности представителей нового поколения», готовых наказывать оружием тех, кто хочет начать войну.

Ранее на этой неделе северокорейский лидер Ким Чен Ын обвинил Сеул в запусках беспилотников с пропагандистскими листовками, назвав это военной провокацией. Он потребовал «немедленных военных действий» для формирования «военного сдерживающего фактора» в целях защиты суверенитета.

15 октября КНДР подорвала два участка дорог, ведущих в Южную Корею. Южнокорейские военные открыли огонь в ответ. Сеул решительно осудил действия Пхеньяна, подчеркнув, что подрыв дорог нарушает межкорейское соглашение.