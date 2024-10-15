КНДР подорвала две дороги в Южную Корею

Уничтожены дороги, связывавшие две Кореи, — символы сближения двух стран в 2000-х. Перед этим Ким Чен Ын обвинил Сеул в военной провокации и попросил армию защитить суверенитет

Фото: KCNA / Reuters

КНДР подорвала два участка дорог, ведущих в Южную Корею, передает Yonhap сообщение южнокорейского объединенного комитета начальников штабов.

Взорванные участки расположены на северокорейской территории, вдоль линий Кёнисон и Тонхэ. Первая находится на западе и соединяет северокорейский город Кэсон с южнокорейским Пхаджу. Вторая линия проходит на востоке.

Южнокорейская сторона считает, что подрыв дорог проводится в рамках полного уничтожения межкорейского сухопутного маршрута и возведения оборонительных укреплений. КНДР с конца 2023-го устанавливает мины, сносит уличные фонари, железнодорожные пути и прилегающие к ним здания в этих районах, чтобы перерезать сухопутные пути между двумя странами.

Накануне подрыва дорог северокорейский лидер Ким Чен Ын провел встречу с должностными лицами в сфере нацбезопасности, в ходе которой обвинил Сеул в запусках беспилотников и назвал это военной провокацией, а также потребовал «немедленных военных действий» для формирования «военного сдерживающего фактора» в целях защиты суверенитета.

Два автомобильных маршрута и два железнодорожных пути, подорванные КНДР, были символом прежней эпохи разрядки между Пхеньяном и Сеулом, их восстановили в 2000-х.

Северная Корея не впервые уничтожает символы сближения с югом: так, в 2020-м был уничтожен межкорейский офис связи, самый заметный результат саммитов двух стран в 2018 году. Министерство по делам объединения Южной Кореи назвала тогда произошедшее «бессмысленным деянием», которое «разрушило надежды желавших мира на Корейском полуострове».