Южная Корея ответила стрельбой на подрыв КНДР дорог на границе
Южнокорейские военные открыли огонь в ответ на подрыв со стороны КНДР участков двух межкорейских дорог, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.
По его данным, южнокорейские военные не пострадали. Они ответили стрельбой к югу от Военной демаркационной линии, которая является осью демилитаризованной зоны, разделяющей две страны, добавили в комитете. Сеул решительно осудил действия Пхеньяна, подчеркнув, что подрыв дорог нарушает межкорейское соглашение.
Северная и Южная Кореи связаны автомобильными и железными дорогами, которые в прошлом рассматривались как символы сотрудничества двух стран.
По данным Сеула, северокорейские военные 15 октября подорвали два участка дорог, ведущих в Южную Корею.
В конце 2023 года северокорейский лидер Ким Чен Ын потребовал закрепить в Конституции статус Южной Кореи как главного врага. В октябре 2024 года в Генштабе КНДР заявили о планах перекрыть дороги с Южной Кореей, чтобы превратить «границу в крепость».
Компания Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд руб
Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность
Блогера Михаила Литвина арестовали за драку
В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа
Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче
Посланник Ватикана по Украине приехал в Москву
Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол
В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов