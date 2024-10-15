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Политика ,  
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Южная Корея ответила стрельбой на подрыв КНДР дорог на границе

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Южнокорейские военные открыли огонь в ответ на подрыв со стороны КНДР участков двух межкорейских дорог, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

По его данным, южнокорейские военные не пострадали. Они ответили стрельбой к югу от Военной демаркационной линии, которая является осью демилитаризованной зоны, разделяющей две страны, добавили в комитете. Сеул решительно осудил действия Пхеньяна, подчеркнув, что подрыв дорог нарушает межкорейское соглашение.

КНДР подорвала две дороги в Южную Корею
Политика
Фото:KCNA / Reuters

Северная и Южная Кореи связаны автомобильными и железными дорогами, которые в прошлом рассматривались как символы сотрудничества двух стран.

По данным Сеула, северокорейские военные 15 октября подорвали два участка дорог, ведущих в Южную Корею.

В конце 2023 года северокорейский лидер Ким Чен Ын потребовал закрепить в Конституции статус Южной Кореи как главного врага. В октябре 2024 года в Генштабе КНДР заявили о планах перекрыть дороги с Южной Кореей, чтобы превратить «границу в крепость».

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КНДР Северная Корея Южная Корея граница
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