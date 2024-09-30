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Политика ,  
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Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на $567 млн

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

США выделят $567 млн на поставки вооружений и оказание другой военной помощи Тайваню, соответствующее распоряжение подписал президент страны Джо Байден.

«Поручаю госсекретарю <...> распорядиться о выделении до $567 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку военных для оказания помощи Тайваню», — указал Байден, следует из сообщения Белого дома.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887–1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из своих провинций.

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США поставляют Тайваню оружие и военное оборудование, хотя американские власти заявляют о приверженности принципу «одного Китая». Байден неоднократно обещал защищать регион в случае возможного нападения с китайской стороны.

В июне Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню ракет на $60 млн. В ответ на эти действия Китай ввел санкции в отношении девяти американских компаний. В частности, под ограничительные меры попали организации, связанные с оборонной сферой США, например Sierra Nevada Corporation — подрядчик в сфере аэрокосмической и нацбезопасности. Компания заключала контракты с американскими ВС, NASA и частными космическими компаниями.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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