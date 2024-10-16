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Казахстан отказался присоединяться к БРИКС в обозримом будущем

Пресс-секретарь Токаева: Казахстан пока воздержится от подачи заявки в БРИКС
Казахстан пока не будет подавать заявку в БРИКС, поскольку Токаев отдает предпочтение ООН как «универсальной организации», рассказал его пресс-секретарь. Вместе с тем он подтвердил планы Токаева посетить саммит БРИКС в Казани
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Michael Kappeler / DPA / ТАСС)

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поступали предложения о вступлении в БРИКС, однако, скорее всего, в обозримом будущем страна воздержится от подачи заявки в объединение, сообщил TengriNews пресс-секретарь президента Берик Уали.

По его словам, соответствующие предложения рассматриваются главой государства и по его поручению анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов Казахстана. Вместе с тем Токаев в настоящее время отдает приоритет ООН «как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы», сообщил Уали.

Также пресс-секретарь Токаева подтвердил планы казахстанского президента принять участие в саммите БРИКС в Казани, где тот планирует выступить 24 октября на расширенном заседании организации в формате «аутрич». «Казахстан с интересом наблюдает за эволюцией БРИКС, поддерживает призывы лидеров государств — основателей организации приложить все усилия для построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав», — подчеркнул Уали.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В нем примут участие делегации 32 стран, 24 из которых будут представлены главами государств. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что город в связи с проведением саммита примет 20 тыс. гостей.

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Объединение БРИКС было создано в 2006 году. На текущий момент в него входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их английских названий составили название объединения), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последнее расширение блока произошло 1 января 2024 года. Также к БРИКС собиралась присоединиться Аргентина, но в последний момент она отменила свое решение. В 2024 году Россия является председателем объединения.

О желании присоединиться к БРИКС заявляли в том числе Сирия, Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция. По словам источников Bloomberg, дальнейшее расширение группы может обсуждаться именно на саммите в Казани. Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров еще в июне говорил, что организация решила взять паузу по вопросу новых участников, чтобы «переварить» вновь прибывших.

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Казахстан БРИКС Касым-Жомарт Токаев ООН
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Касым-Жомарт Токаев

президент Казахстана
17 мая 1953 года
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