Жители Херсона остались без света на фоне взрывов

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В Херсоне пропало электричество, написал глава городской администрации Роман Мрочко в своем телеграм-канале.

«Предварительно обесточен весь город. Причины выясняются», — написал он.

По словам Мрочко, в ночь на 16 октября по городу было нанесено восемь ударов, повреждения зафиксированы в том числе в Херсоне, поселках Камышаны и Садовое.

Глава военной региональной администрации Александр Прокудин заявил, что один из ударов пришелся по объекту критической инфраструктуры. По его словам, были ранены шесть человек.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон контролирует Украина.