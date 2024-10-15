В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве раздались взрывы, передает «Суспільне».

Мэр города Александр Сенкевич уточнил, что взрывы были слышны до объявления воздушной тревоги.

Чуть позже телеканал сообщил о повторных взрывах.

Ночью воздушная тревога объявлялась, помимо Николаевской области, также в Одесской, Винницкой, Кировоградской и ряде других.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.