Конституционный суд Грузии начал слушания дела об импичменте президента

Здание Конституционного суда Грузии (Фото: Constitutional.Court.of.Georgia / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению по существу иска об импичменте президенту Саломе Зурабишвили, передает телеканал Rustavi 2.

Иск подала правящая партия «Грузинская мечта». Поводом для обращения в суд стали зарубежные визиты без согласования с правительством, которые совершила президент. Дело рассматривает пленум из девяти судей Конституционного суда.

«Это первое дело, в котором Конституционный суд осуществляет свои конституционные полномочия в сфере импичмента. Это будет иметь большое прецедентное значение», — отметил один из членов коллегии судей.

Сторону обвинения представляют пять депутатов, в том числе председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. Президент на заседании не присутствует, ее интересы защищают адвокаты Тамара Чугошвили и Майя Копалеишвили.

Кобахидзе заявил в суде, что по ст. 52 Конституции Грузии, которая регулирует полномочия президента в сфере внешних отношений, глава государства может осуществлять свои представительские полномочия и вести переговоры только с одобрения правительства. Зурабишвили запрашивала разрешение на зарубежные поездки, не получила согласия, но все же совершила визиты, тем самым нарушив Основной закон.

Депутат отметил, что если бы президент считала, что визит за границу не требует одобрения, она бы не обратилась за согласием правительства. Кроме того, Зурабишвили заявляла, что тратила на поездки собственные, а не бюджетные деньги. По мнению Кобахидзе, это еще раз доказывает, что президент осознавала «антиконституционный характер своих визитов».

Президент считается отстраненным от должности в порядке импичмента, если суд признает нарушение и это решение поддержат не менее 2/3 полного состава парламента. У парламентского большинства 84 голоса из 150, для импичмента необходима поддержка ста депутатов.

Правительство Грузии не согласовало визиты Зурабишвили в десять государств, в том числе в Германию. Президент посетила эту страну 31 августа и провела переговоры с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером. Этот визит был частью серии встреч с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны — кандидата на вступление в Евросоюз.