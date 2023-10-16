 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве предложили запретить использовать земли Каховского водохранилища

Шмыгаль предложил на 15 лет запретить возделывать земли Каховского водохранилища
Сюжет
Военная операция на Украине
После разрушения плотины Каховской ГЭС в начале июня Каховское водохранилище обмелело и уже начало зарастать. Шмыгаль предложил запретить использовать эту землю в течении 15 лет для «последующего восстановления водохранилища»
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил ввести запрет на 15 лет на использование земель Каховского водохранилища, с которых сошла вода после разрушения плотины Каховской ГЭС. Соответствующий законопроект размещен на сайте Верховной рады.

«Запрещается в течение пятнадцати лет со дня вступления в силу закона <...> формирование, передача в собственность и использование, смена целевого назначения участков на землях, которые занимало Каховское водохранилище», — говорится в документе.

Запрет на использование земель, по мнению Шмыгаля, необходимо ввести для «создания условий для последующего восстановления Каховского водохранилища» путем «установления особого режима использования и распоряжения землями, которое занимало указанное водохранилище».

Как ранее писала «Страна.ua», после осушения водохранилища на Украине появилось порядка 200 тыс. га плодородной земли, которая уже начала засеваться местными жителями. «Этой земли нет в кадастре, она нигде не учтена и тем более не распаевана. Пока о ней можно сказать лишь то, что это государственная собственность», — говорил глава Украинской аграрной конфедерации Петр Коваль.

В то же время, отмечало издание, бывшее дно Каховского водохранилища «может оказаться в буквальном смысле золотым»: если отталкиваться от средней рыночной цены земли на Украине (в первом квартале 2023 года она составляла $1,4 тыс. за га), новая земля может стоить как минимум $280 млн.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась утром 6 июня, после чего начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища, вода залила населенные пункты как на правом берегу, который контролирует Киев, так и на левом, подконтрольном Москве.

Россия и Украина обвинили друг друга в произошедшем. Российский президент Владимир Путин назвал разрушения на ГЭС «варварской акцией» украинских властей, а министр обороны Сергей Шойгу счел подрыв «террористическим преступлением», которое совершил Киев. Глава Херсонской области Владимир Сальдо обещал, что ГЭС восстановят, «как только позволит военная обстановка».

Читайте на РБК Pro
Бешеный бык: как Роберт Де Ниро экспериментировал с телом ради ролей
Педагогические системы: как выбрать подходящую
Какие компании стараются избавиться от людей старше 55 лет
На рынок IBO в России хлынули частные инвесторы. На ком они зарабатывают

На фоне прорыва плотины произошло обмеление Каховского водохранилища. В июле глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута (Мелитополь в марте стал административным центром области в составе России) заявил, что Каховское водохранилище больше не существует, на его месте остались «лужицы».

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Каховская ГЭС Каховское водохранилище Херсонская область Денис Шмыгаль Военная операция на Украине Запорожская область
Материалы по теме
Сальдо сообщил о начале работ по восстановлению Каховской ГЭС
Политика
Сальдо исключил восстановление Каховской ГЭС в ближайшее время
Политика
Сальдо оценил срок откачки воды после разрушения Каховской ГЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
В Киеве предложили запретить использовать земли Каховского водохранилища Политика, 04:40
Байден не увидел докозательств причастности Ирана к атаке ХАМАС Политика, 04:29
Байден объяснил, почему США поддерживают Украину Политика, 04:06
В ВСУ рассказали, где российская армия превосходит украинскую Политика, 04:02
«Росатом» установит еще одну плавучую АЭС на Чукотке Общество, 03:45
В Германии пригрозили депортировать из страны всех сторонников ХАМАС Политика, 03:13
Вильфанд спрогнозировал ночные заморозки в Москве с 18 октября Общество, 03:09
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Россия и Республика Сербская подпишут договор о поставке газа в 2023 году Экономика, 02:47
Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение ХАМАС Политика, 02:35
Семью раненного при атаке ВСУ журналиста Sputnik похоронили в Белгороде Политика, 02:27
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 02:22
Как россияне взяли за месяц в кредит больше ₽700 млрд. Инфографика Финансы, 02:00
Совфед предложил закрепить в Гражданском кодеске «охрану голоса» Общество, 01:59
FT описала, как конфликт на Ближнем Востоке отразится на «амбициях» Китая Политика, 01:57