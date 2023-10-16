В Киеве предложили запретить использовать земли Каховского водохранилища

После разрушения плотины Каховской ГЭС в начале июня Каховское водохранилище обмелело и уже начало зарастать. Шмыгаль предложил запретить использовать эту землю в течении 15 лет для «последующего восстановления водохранилища»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил ввести запрет на 15 лет на использование земель Каховского водохранилища, с которых сошла вода после разрушения плотины Каховской ГЭС. Соответствующий законопроект размещен на сайте Верховной рады.

«Запрещается в течение пятнадцати лет со дня вступления в силу закона <...> формирование, передача в собственность и использование, смена целевого назначения участков на землях, которые занимало Каховское водохранилище», — говорится в документе.

Запрет на использование земель, по мнению Шмыгаля, необходимо ввести для «создания условий для последующего восстановления Каховского водохранилища» путем «установления особого режима использования и распоряжения землями, которое занимало указанное водохранилище».

Как ранее писала «Страна.ua», после осушения водохранилища на Украине появилось порядка 200 тыс. га плодородной земли, которая уже начала засеваться местными жителями. «Этой земли нет в кадастре, она нигде не учтена и тем более не распаевана. Пока о ней можно сказать лишь то, что это государственная собственность», — говорил глава Украинской аграрной конфедерации Петр Коваль. В то же время, отмечало издание, бывшее дно Каховского водохранилища «может оказаться в буквальном смысле золотым»: если отталкиваться от средней рыночной цены земли на Украине (в первом квартале 2023 года она составляла $1,4 тыс. за га), новая земля может стоить как минимум $280 млн.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась утром 6 июня, после чего начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища, вода залила населенные пункты как на правом берегу, который контролирует Киев, так и на левом, подконтрольном Москве.

Россия и Украина обвинили друг друга в произошедшем. Российский президент Владимир Путин назвал разрушения на ГЭС «варварской акцией» украинских властей, а министр обороны Сергей Шойгу счел подрыв «террористическим преступлением», которое совершил Киев. Глава Херсонской области Владимир Сальдо обещал, что ГЭС восстановят, «как только позволит военная обстановка».

На фоне прорыва плотины произошло обмеление Каховского водохранилища. В июле глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута (Мелитополь в марте стал административным центром области в составе России) заявил, что Каховское водохранилище больше не существует, на его месте остались «лужицы».