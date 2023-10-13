В ДНР сообщили о переброске резервов ВСУ под Авдеевку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для усиления группировки в Авдеевке перебросили резервные силы с артемовского направления, сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

«По нашим данным, противник перебросил резервные силы с артемовского направления на авдеевское», — сказал он.

По его словам, переброска резервов ВСУ «не приведет к победам, а лишь породит новые потери личного состава». «Поступок опрометчивый и почти бесполезный», — добавил советник главы ДНР.

Авдеевка — город в Покровском районе Донецкой области, примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. Власти ДНР неоднократно сообщали об обстрелах из этого города, в том числе в направлении Донецка.

О том, что вооруженные силы России «предпринимают ряд шагов», чтобы занять город Авдеевку, 11 октября заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Необходимость назревала давно, и сейчас предпринимается ряд шагов, действий со стороны Вооруженных сил Российской Федерации к этому», — сказал он.

По словам главы ДНР, продвижение российских военных в Авдеевке идет «с двух сторон» — с северного и южного направлений, а также на отвоеванных позициях. Кроме того, Пушилин заявил об уничтожении «большого количества» опорных пунктов и складов ВСУ, которые находятся как в самой Авдеевке, так и на городском коксохимическом заводе.

В тот же день Минобороны России сообщало об улучшении положения российских сил в районе Авдеевки, в частности подразделения группировки войск «Юг».