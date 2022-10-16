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Стремоусов заявил, что Россия «поставит мат» Украине этой зимой

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Жители Украины, которые считают, что Киев победит в боевых действиях, заблуждаются — Москва уже этой зимой нанесет ему поражение, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Скажу объективно: это невозможно. В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, в то время, как возможности Украины в нынешнем противостоянии зависят от западных стран, Россия в состоянии обеспечить себя сама и «фактически безгранична» в энергетической сфере.

Накануне он сообщил, что армия России отразила попытку прорыва ВСУ на Бериславском направлении Херсонской области, наступление украинской стороны полностью провалилось. Позднее его слова подтвердили в Минобороны. 16 октября Стремоусов сообщил, что в Бериславе «спокойно», а ситуация на линии соприкосновения находится под контролем.

После присоединения Херсонской области к России власти региона не раз сообщали об участившихся атаках ВСУ и отражении российской армией попыток наступления.

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