Стремоусов заявил, что Россия «поставит мат» Украине этой зимой
Жители Украины, которые считают, что Киев победит в боевых действиях, заблуждаются — Москва уже этой зимой нанесет ему поражение, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Скажу объективно: это невозможно. В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
По его словам, в то время, как возможности Украины в нынешнем противостоянии зависят от западных стран, Россия в состоянии обеспечить себя сама и «фактически безгранична» в энергетической сфере.
Накануне он сообщил, что армия России отразила попытку прорыва ВСУ на Бериславском направлении Херсонской области, наступление украинской стороны полностью провалилось. Позднее его слова подтвердили в Минобороны. 16 октября Стремоусов сообщил, что в Бериславе «спокойно», а ситуация на линии соприкосновения находится под контролем.
После присоединения Херсонской области к России власти региона не раз сообщали об участившихся атаках ВСУ и отражении российской армией попыток наступления.
Стремоусов призвал жителей по возможности выехать в соседние области.