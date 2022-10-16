Стремоусов предупредил солдат ВСУ, что их «прибьют к русской земле»

Стремоусов заявил об отсутствии шансов против России «даже у инопланетян»

Замглавы херсонской администрации напомнил, что накануне российские войска отразили очередную попытку наступления в регионе

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Замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов после отбитого наступления ВСУ предупредил всех украинских бойцов, которые «спешат сделать селфи на русской земле», что они к этой земле «будут прибиты».

«Там, где есть русский солдат, шансов нет даже у инопланетян», — заявил он.

Стремоусов отметил, что украинские подразделения на херсонском направлении были разбиты войсками под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского — командующего ВДВ.

Накануне он сообщил, что армия России отразила попытку прорыва ВСУ на бериславском направлении Херсонской области, наступление украинской стороны полностью провалилось. По словам Стремоусова, ВСУ открыли массированный огонь из ствольной артиллерии и РСЗО, мобильные группы на бронеавтомобилях и внедорожниках попытались перерезать дорогу Дудчаны — Меловое, но российские артиллерия, минометы, авиация и другие подразделения отразили наступление.

В Минобороны заявили, что украинские военные пытались наступать в районах сел Дудчаны, Садок и Ищенка, но все атаки были отражены.

После присоединения Херсонской области к России власти региона сообщили об участившихся атаках ВСУ. Местная администрация несколько раз сообщала о попытках Киева наступать.

Стремоусов призвал жителей выехать в соседние области, чтобы избежать жертв среди мирного населения «во время зачистки территории» от украинских солдат.