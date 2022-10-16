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Минобороны отчиталось о поражении объектов энергетики на Украине

Цели ударов достигнуты, заявили в Минобороны. В Киевской области ранее сообщили о взрывах. Удары продолжаются с 10 октября
Министерство обороны Российской Федерации
Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

В течение суток российские силы продолжали наносить авиаудары оружием большой дальности по объектам энергетики и военного управления Украины, заявили в Минобороны России.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Также российские войска пресекли попытку наступления украинской армии на купянском, краснолиманском и криворожском направлениях. В Харьковской области при этом уничтожили до 50 украинских военных. В ДНР артиллерийским огнем поразили штурмовой отряд ВСУ, направлявшийся к Кировску, уничтожены более 20 человек и четыре бронемашины. В Херсонской области украинская армия потеряла более 250 военных, а также 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии.

На запорожском направлении в районе села Нескучное в ДНР российские войска «овладели господствующими высотами». Там и в районе села Времевка уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевые машины пехоты. За сутки на николаево-криворожском направлении уничтожено более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии.

Также перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Каховки и Антоновки в Херсонской области. Кроме того, ударами российских беспилотников уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36. Где они располагались, не уточняется.

Российские войска с 10 октября наносят ракетные удары по территории Украины в ответ на подрыв грузовика на Крымском мосту (организатором теракта ФСБ назвала Киев). В результате повреждены инфраструктурные объекты, в украинских регионах начались проблемы с электро- и водоснабжением. Власти сообщали о жертвах и пострадавших.

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С тех пор в разных областях Украины неоднократно объявляли воздушную тревогу. Последний раз сирены звучали по всей территории страны утром 16 октября. В Киевской области сообщали о взрывах.

Президент России Владимир Путин 14 октября заявил, что в планах Минобороны было поразить 29 объектов. «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет», — сказал он.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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