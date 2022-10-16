Во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога, взрывы также прогремели в Запорожье. ТСН пишет о запущенных по территории страны ракетах, а в небе над западной частью страны заметили дроны

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

В Киевской области прогремели взрывы, сообщил «24 канал». Глава областной администрации Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО в регионе.

ТСН сообщает о взрывах в Запорожье.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в МВД предупредили о вероятности запуска ракет. Мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко сообщил, что на запад страны летят дроны, один из них был замечен в Винницкой области.

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Вскоре после сообщений о взрывах воздушная тревога в Киеве и других городах и регионах Украины была отменена.

10 октября российские военные нанесли ракетные удары по территории Украины. Власти назвали этот шаг ответом на теракт на Крымском мосту, организатором которого ФСБ назвала Киев. Украинская сторона сообщила о жертвах и пострадавших. Были повреждены многие объекты инфраструктуры, из-за чего в некоторых регионах начались проблемы с электричеством и водоснабжением. С тех пор в разных областях Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Президент Владимир Путин предупреждал, что, если теракты на российской территории продолжатся, «ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз».