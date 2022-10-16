В Китае стартовал решающий для Си Цзиньпина партийный съезд

ХХ съезд Коммунистической партии Китая, вероятно, ознаменуется решением о третьем сроке Си Цзиньпина. Россия же, как говорят эксперты, ожидает политического решения о приходе новых китайских компаний на ее внутренний рынок

Фотография Си Цзиньпина на выставке «Движение вперёд в новую эру», в рамках предстоящего 20-го съезда партии (Пекин, Китай) (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

Чем важен ХХ съезд Коммунистической партии Китая

В воскресенье, 16 октября, в Пекине стартует ХХ Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая (КПК), по итогам которого, как ожидается, действующий лидер страны Си Цзиньпин сохранит за собой пост генерального секретаря Центрального комитета КПК и председателя КНР, переизбравшись на третий, прецедентный срок. При этом в составе Политбюро КПК и его Постоянного комитета, самого главного управляющего органа КПК из семи человек, ожидаются изменения.

Предшественники Си Цзиньпина провели на высшем посту по два пятилетних срока, но в 2018 году в Конституцию Китая были внесены поправки, снимающие все ограничения по длительности пребывания лидеров у власти в КНР. За счет этого Си Цзиньпинь может управлять Китаем неограниченный срок.

Съезд КПК проводится каждые пять лет и помимо переизбрания руководства партии определяет политическую повестку и приоритеты на новый срок.

Агентство Assosiated Press накануне съезда взяло интервью у китайского диссидента, ныне живущего в США журналиста Хо Пина, которому четыре раза подряд с 2002 года удавалось предсказать итоги съезда, правильно назвав новый состав Постоянного комитета. Хо Пин заявил, что делать прогноз о составе Постоянного комитета не имеет смысла, поскольку власть сконцентрирована в руках Си Цзиньпина. Действительно, за последние годы Си Цзиньпин смог консолидировать власть вокруг себя, у него нет весомой оппозиции и потенциального преемника в КПК. Свою ведущую роль в определении политики Китая он продемонстрировал, представив в 2017 году доктрину «Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху», которая была включена в устав КПК на предыдущем съезде, что отразило широкую партийную поддержку председателя. Затем доктрина была включена и в Конституцию КНР и стала основой развития Китая до 2049 года. Примечательно, что Си Цзиньпин стал третьим представившим свою доктрину китайским лидером (после легендарных Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина), что говорит о размахе его амбиций.

Какие проблемы стоят перед Си Цзиньпином

Несмотря на то что при Си Цзиньпине Китай не только закрепил за собой репутацию второй экономики мира и упрочил свои политические позиции на мировой арене, пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в развитие страны. Политика нулевой терпимости к коронавирусу, которая предполагает объявление полного локдауна в городах с многомиллионным населением при выявлении случаев заболевания, а также жесткие ограничения на въезд в страну, существенно замедлила рост китайской экономики и спровоцировали рост недовольства среди населения. Если до пандемии ВВП Китая рос ежегодно примерно на 6%, то во втором квартале 2022 года он составлял лишь 0,4%. По прогнозу Всемирного банка, итоговый рост ВВП страны составит 2,8%. Это означает, что он впервые с 1990 года будет ниже, чем у других стран региона.

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Многие западные компании переводят свой бизнес из Китая в другие страны, в частности Вьетнам, из-за рисков остановки производства на фоне многочисленных локдаунов, а сама страна сталкивается с ростом безработицы. Среди молодежи этот показатель достигает почти 20%. Примечательно, что за несколько дней до начала съезда в центре Пекина появились баннеры с осуждением политики нулевой терпимости, о чем, в частности, сообщила телекомпания CNN. «Нам нужна еда, а не ПЦР-тесты. Мы хотим свободы, а не самоизоляции и контроля. Мы хотим уважения, а не лжи», — было написано на одном из них.

Для того чтобы скрыть распространение этой информации, власти страны ограничили поиск по слову «Пекин» на территории Китая, сообщало агентство Bloomberg. При этом отмена политики нулевой терпимости вряд ли приемлемый выход для страны с миллиардным населением. У большинства жителей за счет локдаунов не выработался иммунитет к вирусу, а китайские вакцины оказались не столь эффективными для борьбы с пандемией. Ослабление мер по контролю за распространением заболевания может привести к масштабной вспышке коронавируса в стране.

Другим чувствительным вопросом для властей КНР остается принадлежность частично признанного Тайваня (Китайской Республики); Пекин считает его частью своей территории. Ситуация вокруг острова обострилась в конце июля, после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вопреки возражениям Пекина. Ее визит стал самым представительным за последние 25 лет и, по мнению КНР, нарушил политику признания концепции «одного Китая», которой прежде придерживался Вашингтон. В качестве ответа на визит Пелоси Пекин провел масштабные военно-морские учения вокруг острова. В результате отношения между Пекином и Вашингтоном переживают один из самых напряженных периодов, начало которому было положено во время президентства Дональда Трампа, который взял курс на сдерживание Китая, что получило поддержку у следующей администрации Джо Байдена.

Чем съезд КПК важен для России

России важно, что по итогам съезда Си Цзиньпин, вероятно, останется у власти, поскольку у него сложились отношения с российским президентом Владимиром Путиным, причем не только на политическом, но и на личном уровне, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Это как минимум гарантирует стабильность во взаимоотношениях. «За всю свою историю управления Си Цзиньпин показал, что он не меняет своего настроения и своих решений. Россию это устраивает, поэтому для нас это скорее плюс, чем минус», — пояснил РБК свою точку зрения Маслов.

Эксперт отметил, что для России также имеет значение, как на съезде КПК будет охарактеризована текущая ситуация в мире. «Скорее всего, Китай будет выступать за десанкционный мир и за отмену любых форм изоляции. Для нас это очень важная формулировка, но при этом, вероятно, Китай будет говорить о том, что любые конфликты должны решаться только мирными переговорами и дипломатическими методами», — прогнозирует Маслов. Он считает, что Китай ситуацию вокруг России обсуждать не будет, но будет говорить о дестабилизации ситуации в мире и будет упирать на свою концепцию «Единая судьба человечества», которая предлагает объединение всего человечества в рамках больших гуманитарных проектов. В данном случае Китай, скорее всего, выйдет с новыми глобальными инициативами, связанными со стабилизацией как политической, так и экономической ситуации, пояснил собеседник РБК.

«Многое, что будет говорить Китай, будет связано не только с Россией, но и с внутренней политикой страны, потому что в Китае многие, естественно, задаются вопросом, как оказалось так, что после двух сроков Си Цзиньпина США стали основным противником, а тайваньская проблема не решена. Китай, естественно, найдет ответы на эти вопросы, но мы надеемся, что по итогам этого съезда постепенно будет принята расширенная экономическая политика в отношении России. То есть в Россию придет большое количество китайских компаний второго эшелона, которые принесут технологии и не будут бояться вторичных санкций. Сегодня очень многие китайские компании ожидают прежде всего того, чтобы было принято политическое решение о возможности работы с Россией. Но, судя по всему, внятной формулировки пока нет, она может прозвучать после съезда или в течение пары месяцев после него», — заключил эксперт.