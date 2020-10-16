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Саркози предъявили обвинения по делу о связях с Ливией

Саркози обвинили в участии в «преступном сообществе» по делу о предполагаемом финансировании его президентской кампании 2007 года режимом Каддафи. Сам экс-президент обвинения опроверг
Николя Саркози
Николя Саркози (Фото: Jonathan Rebboah / Imago-images / EPA / ТАСС)

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения в участии в «преступном сообществе» в связи с предполагаемым финансированием Ливией его президентской кампании в 2007 году. Об этом со ссылкой на национальную финансовую прокуратуру сообщил телеканал BFM.

«Я узнал об этом новом расследовании с величайшим изумлением», — написал Саркози в Facebook.

Бывший президент Франции заявил, что он невиновен. «Это новый шаг в длинном списке несправедливостей, совершенных во время так называемого дела о «ливийском финансировании» моей избирательной кампании 2007 года», — добавил он.

Производство по делу о предполагаемом незаконном финансировании избирательной кампании Саркози парижская прокуратура начала в 2013 году. Расследование было связано с обвинениями французско-ливанского бизнесмена Зияда Такиддина, который заявил, что у него есть доказательства причастности Ливии к финансированию в 2007 году предвыборной кампании бывшего французского лидера. По словам Такиддина, он с конца 2006 года по начало 2007 года перевез из Триполи в Париж €5 млн наличными, которые затем получили Саркози и глава его предвыборного штаба. Саркози эти обвинения отвергал.

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В марте 2018 года экс-президенту предъявили обвинения во взяточничестве, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских госсредств, которые, по версии следствия, поступили от бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Саркози обвинения в махинациях и связях с Каддафи, а также заявления Такиддина назвал ложью. По словам бывшего президента, он не мог заключать сделки с ливийским лидером, поскольку «именно он получил мандат ООН, чтобы нанести удар по режиму Каддафи». «Без моего участия этот режим до сих пор бы существовал», — говорил Саркози.

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Саркази занимал пост президента Франции с 2007 года. В 2012-м он проиграл президентскую гонку кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду.

Автор
Виктория Полякова
Николя Саркози Франция
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