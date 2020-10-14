Замглавы МИДа России прокомментировал заявление США по ДСНВ

США выдают желаемое за действительное, говоря о достижении «принципиального» и «джентльменского» соглашения с Россией по ДСНВ-3 (договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, передает «Интерфакс».

Ранее Биллингсли заявил, что США согласны на время продлить ДСНВ-3, если будут временно заморожены ядерные арсеналы двух стран. Также он надеется, что это «джентльменское соглашение» одобрит российский парламент. Спецпосланника американского лидера добавил, что Вашингтон достиг «принципиального» соглашения с Москвой и готов к сделке «уже завтра».

«Вашингтон выдает желаемое за действительное. Им надо внимательно изучать два российских документа, которые у них на руках. Там все сказано», — сказал Рябков.

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