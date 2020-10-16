Кремль заявил об отсутствии вопросов к Тихановской в России из-за розыска

Там подчеркнули, однако, что у России есть «четкие обязательства» по союзным документам перед Белоруссией. В белорусском СК также заявили о наличии доказательств действий оппозиции, направленных на подрыв безопасности страны

Светлана Тихановская (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

У российских правоохранительных органов нет вопросов к бывшей сопернице Александра Лукашенко на президентских выборах Светлане Тихановской. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск.

«У наших правоохранителей никаких вопросов к госпоже Тихановской нет, и проблем с госпожой Тихановской нет. Но у нас есть достаточно четкие обязательства по всем союзным документам, которые подписаны, и на фоне того, что белорусские правоохранители ее подали в розыск, то, соответственно, мы получаем обязательство по их требованию», — сказал Песков.

Запись о розыске Тихановской появилась в базе данных российского МВД еще в начале октября, тогда это объяснили действующими между двумя государствами соглашениями. В ведомстве сообщали, что уголовных дел на Тихановскую в России не заведено. В пятницу, 16 октября, в российском МВД сообщили, что Белоруссия объявила Тихановскую в розыск по статье о призывах к насильственному свержению конституционного строя.

Позже СК Белоруссии сообщил, что экс-кандидата в президенты разыскивают «за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Они были совершены с использованием СМИ или интернета, полагают в ведомстве.