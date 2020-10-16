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Протесты в Белоруссии ,  
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Кремль заявил об отсутствии вопросов к Тихановской в России из-за розыска

Там подчеркнули, однако, что у России есть «четкие обязательства» по союзным документам перед Белоруссией. В белорусском СК также заявили о наличии доказательств действий оппозиции, направленных на подрыв безопасности страны
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

У российских правоохранительных органов нет вопросов к бывшей сопернице Александра Лукашенко на президентских выборах Светлане Тихановской. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск.

«У наших правоохранителей никаких вопросов к госпоже Тихановской нет, и проблем с госпожой Тихановской нет. Но у нас есть достаточно четкие обязательства по всем союзным документам, которые подписаны, и на фоне того, что белорусские правоохранители ее подали в розыск, то, соответственно, мы получаем обязательство по их требованию», — сказал Песков.

Запись о розыске Тихановской появилась в базе данных российского МВД еще в начале октября, тогда это объяснили действующими между двумя государствами соглашениями. В ведомстве сообщали, что уголовных дел на Тихановскую в России не заведено. В пятницу, 16 октября, в российском МВД сообщили, что Белоруссия объявила Тихановскую в розыск по статье о призывах к насильственному свержению конституционного строя.

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Светлана Тихановская

Позже СК Белоруссии сообщил, что экс-кандидата в президенты разыскивают «за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Они были совершены с использованием СМИ или интернета, полагают в ведомстве.

Также у Следственного комитета имеются доказательства того, что члены оппозиционного Координационного совета совершали действия, направленные на подрыв нацбезопасности страны, говорится в сообщении.

«В ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав организации, именуемой «Координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — сообщили в СК.

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Эти данные были получены в ходе расследования уголовного дела, которое возбудила Генпрокуратура, по ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии (публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя, в том числе обращенные к иностранному государству, совершенные с использованием СМИ или интернета).

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. Сторонники Тихановской не согласились с результатами и представили свои, по которым она одержала победу.

После выборов в стране начались массовые протесты. Оппозиция сформировала Координационный совет, основной задачей которого была передача власти от Лукашенко к Тихановской. Президент назвал это попыткой захватить власть в стране. Члены совета такие намерения отрицают.

Автор
Мария Лисицына
Дмитрий Песков Белоруссия Светлана Тихановская международный розыск
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