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Трамп назвал размер уплаченного подоходного налога

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов заявил, что в последние годы платил миллионы долларов в качестве подоходного налога, и не уклонялся от этого. Об этом сообщает CBS News, который вел прямую трансляцию.

«Я платил миллионы долларов в качестве налогов. <...> Я заплатил $38 млн в один год, я заплатил $27 млн в другой год», — сказал президент. При этом он не уточнил, о каких годах идет речь.

Трамп также пообещал обнародовать свои налоговые декларации, как только они будут готовы.

Трамп назвал фейком статью о неуплате подоходного налога в течение 10 лет
Политика
Дональд Трамп

Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп в течение десяти лет не платил федеральный подоходный налог. По данным газеты, в 2016 и 2017 годах он уплатил в виде федерального подоходного налога всего по $750. Журналисты передавали, что президент избегает уплаты налога, сообщая об убытках своих предприятий.

Газета ранее уже обвиняла Трампа в неуплате налогов. Так, в 2016 году журналисты писали, что президент имел законное основание не платить их последние 18 лет из-за финансовых потерь в 1995 году. В 2018 году NYT сообщала, что Трамп наследовал от отца $413 млн, полученных в том числе за счет «прямого мошенничества» с налогами.

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