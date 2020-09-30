Трамп назвал размер уплаченного подоходного налога

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов заявил, что в последние годы платил миллионы долларов в качестве подоходного налога, и не уклонялся от этого. Об этом сообщает CBS News, который вел прямую трансляцию.

«Я платил миллионы долларов в качестве налогов. <...> Я заплатил $38 млн в один год, я заплатил $27 млн в другой год», — сказал президент. При этом он не уточнил, о каких годах идет речь.

Трамп также пообещал обнародовать свои налоговые декларации, как только они будут готовы.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп в течение десяти лет не платил федеральный подоходный налог. По данным газеты, в 2016 и 2017 годах он уплатил в виде федерального подоходного налога всего по $750. Журналисты передавали, что президент избегает уплаты налога, сообщая об убытках своих предприятий.