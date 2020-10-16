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В Киеве пообещали Москве «поток гробов» в случае войны

По словам Сергея Кривоноса, Москва понимает, что в случае полноценной агрессии в Донбассе получит большие потери. Он отметил, что украинская армия превосходит российскую за счет реального боевого опыта

В случае начала полномасштабной агрессии в адрес Украины Россия получит «поток гробов». Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в интервью «Обозревателю».

«Не является проблемой для россиян ментально начать полномасштабную агрессию против нашей страны. Но они понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооруженные силы, это поток гробов, которые пойдут в Россию», — заявил Кривонос.

Он объяснил это опытом, который получила украинская армия за 6,5 лет вооруженных столкновений в Донбассе. «В украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий», — подчеркнул замглавы СНБО.

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Кривонос сравнил ситуацию на юго-востоке страны с Чеченской войной 1994-1996 годов. «Что тогда дестабилизировало ситуацию в РФ? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно», — пояснил он.

В январе 2020 года Кривонос не исключил силовой вариант освобождения Донбасса и заявлял, что украинская армия должна быть готова к нему. Однако пойти на такой шаг Киев сможет только после ослабления российских позиций на юго-востоке.

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
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В сентябре замсекретаря СНБО отмечал, что Киев пока не может силовым путем вернуть Крым, поскольку не способен вести «войну на два фронта» (на полуострове и в Донбассе). Кривонос сообщил, что Украина должна сосредоточиться на санкционном давлении на Москву со стороны западных стран, чтобы оставить Россию «без штанов».

Осенью руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что война в Донбассе прекратиться до окончания срока Владимира Зеленского.

Автор
Михаил Котляр
Россия Украина СНБО
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