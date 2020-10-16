В Киеве пообещали Москве «поток гробов» в случае войны

По словам Сергея Кривоноса, Москва понимает, что в случае полноценной агрессии в Донбассе получит большие потери. Он отметил, что украинская армия превосходит российскую за счет реального боевого опыта

В случае начала полномасштабной агрессии в адрес Украины Россия получит «поток гробов». Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в интервью «Обозревателю».

«Не является проблемой для россиян ментально начать полномасштабную агрессию против нашей страны. Но они понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооруженные силы, это поток гробов, которые пойдут в Россию», — заявил Кривонос.

Он объяснил это опытом, который получила украинская армия за 6,5 лет вооруженных столкновений в Донбассе. «В украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий», — подчеркнул замглавы СНБО.

Кривонос сравнил ситуацию на юго-востоке страны с Чеченской войной 1994-1996 годов. «Что тогда дестабилизировало ситуацию в РФ? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно», — пояснил он.