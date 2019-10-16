Трамп посчитал нормальным присутствие в Сирии «играющей с песком» России

Президент США сообщил, что его более чем устраивает ситуация на границе Турции и Сирии. По его словам, оказание Россией помощи Дамаску — это нормально. «У них там много песка, с которым они могут играть», — сказал президент США

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал помощь, которую Россия оказывает Сирии, и заявил, что СССР развалился из-за того, что тратил много денег на войну в Афганистане, передает Bloomberg.

«Сирия может получить помощь от России, и это нормально», — сказал президент. «У них там много песка, с которым они могут играть», — добавил Трамп.

Президент США отметил, что присутствие России в Сирии может дорого обойтись, и провел параллели с конфликтом в Афганистане в 1980-х годах. «Когда-то она называлась СССР, теперь называется Россией, и на то есть причина — им пришлось уменьшиться, потому что они потеряли так много денег в Афганистане», — заявил он.

Трамп заявил, что с учетом вышесказанного если Россия хочет участвовать в происходящем в Сирии, то это только ее решение. «У них проблемы с Турцией, у них проблемы с границей. Это не наша граница, мы не должны терять там жизни», — сказал президент.

По мнению Трампа, ситуация на турецко-сирийской границе «стратегически великолепна» для США.