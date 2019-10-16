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Политика ,  
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Трамп посчитал нормальным присутствие в Сирии «играющей с песком» России
Президент США сообщил, что его более чем устраивает ситуация на границе Турции и Сирии. По его словам, оказание Россией помощи Дамаску — это нормально. «У них там много песка, с которым они могут играть», — сказал президент США
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал помощь, которую Россия оказывает Сирии, и заявил, что СССР развалился из-за того, что тратил много денег на войну в Афганистане, передает Bloomberg.

«Сирия может получить помощь от России, и это нормально», — сказал президент. «У них там много песка, с которым они могут играть», — добавил Трамп.

Президент США отметил, что присутствие России в Сирии может дорого обойтись, и провел параллели с конфликтом в Афганистане в 1980-х годах. «Когда-то она называлась СССР, теперь называется Россией, и на то есть причина — им пришлось уменьшиться, потому что они потеряли так много денег в Афганистане», — заявил он.

Трамп заявил, что с учетом вышесказанного если Россия хочет участвовать в происходящем в Сирии, то это только ее решение. «У них проблемы с Турцией, у них проблемы с границей. Это не наша граница, мы не должны терять там жизни», — сказал президент.

По мнению Трампа, ситуация на турецко-сирийской границе «стратегически великолепна» для США.

Политика
В Кремле оценили масштаб турецкой операции в Сирии

9 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии, ее цель — оттеснить от границы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF) и организовать там зону безопасности. США критиковали операцию, но одновременно заявляли о выводе своих войск из региона.

Вашингтон ввел санкции против Анкары — в список попали турецкие Минобороны, Минэнерго, их руководители, а также глава МВД. В четверг, 17 октября, с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом встретится вице-президент США Майк Пенс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва с уважением относится к праву Анкары принимать меры для собственной безопасности, но рассчитывает, что операция «будет пропорциональна этой самой целесообразности — обеспечению безопасности и задачам обеспечения безопасности».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, песок, Сирия
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