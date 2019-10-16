СМИ узнали о кибероперации США против Ирана из-за атаки на Saudi Aramco

После атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco США провели секретную кибероперацию против Ирана, пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
По данным источников Reuters, атака состоялась в конце сентября и была направлена против «способности Тегерана распространять пропаганду». Один из них также сообщил, что целью кибератаки было иранское оборудование, но не предоставил каких-либо дальнейших подробностей.
В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.
Как отмечает Reuters, кибератака демонстрирует, каким образом администрация президента США Дональда Трампа пытается противостоять тому, что считает «иранской агрессией», не ввязываясь в более масштабный конфликт со страной. В то же время операция после инцидента в Саудовской Аравии выглядит менее масштабной, чем другие аналогичные атаки против Ирана в этом году, заключает агентство.