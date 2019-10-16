СМИ узнали о кибероперации США против Ирана из-за атаки на Saudi Aramco

СМИ узнали о кибероперации США против Ирана из-за атаки на Saudi Aramco

После атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии США провели против Ирана «секретную» кибератаку с целью подорвать способность Тегерана «распространять пропаганду», утверждают источники Reuters

Фото: @hackcapital / unsplash

После атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco США провели секретную кибероперацию против Ирана, пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным источников Reuters, атака состоялась в конце сентября и была направлена против «способности Тегерана распространять пропаганду». Один из них также сообщил, что целью кибератаки было иранское оборудование, но не предоставил каких-либо дальнейших подробностей.

В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.

Как отмечает Reuters, кибератака демонстрирует, каким образом администрация президента США Дональда Трампа пытается противостоять тому, что считает «иранской агрессией», не ввязываясь в более масштабный конфликт со страной. В то же время операция после инцидента в Саудовской Аравии выглядит менее масштабной, чем другие аналогичные атаки против Ирана в этом году, заключает агентство.