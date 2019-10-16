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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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СМИ узнали о кибероперации США против Ирана из-за атаки на Saudi Aramco
После атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии США провели против Ирана «секретную» кибератаку с целью подорвать способность Тегерана «распространять пропаганду», утверждают источники Reuters
Фото: @hackcapital / unsplash

После атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco США провели секретную кибероперацию против Ирана, пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным источников Reuters, атака состоялась в конце сентября и была направлена против «способности Тегерана распространять пропаганду». Один из них также сообщил, что целью кибератаки было иранское оборудование, но не предоставил каких-либо дальнейших подробностей.

В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.

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Как отмечает Reuters, кибератака демонстрирует, каким образом администрация президента США Дональда Трампа пытается противостоять тому, что считает «иранской агрессией», не ввязываясь в более масштабный конфликт со страной. В то же время операция после инцидента в Саудовской Аравии выглядит менее масштабной, чем другие аналогичные атаки против Ирана в этом году, заключает агентство.

Фотогалерея 
Объекты Saudi Aramco спустя месяц после атаки дронами. Фоторепортаж

Атака с применением дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco, государственной нефтяной компании Саудовской Аравии, произошла 14 сентября. Ответственность за нее на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», однако США, Саудовская Аравия и некоторые страны ЕС обвиняют в этом Иран. Тегеран отрицает свою причастность. Россия также усомнилась в обоснованности обвинений в отношении Ирана.

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NYT узнала о секретной киберпобеде США над Ираном

Кроме того, в конце августа The New York Times рассказывала о еще одной «секретной кибератаке» США против Ирана, которая произошла в июне, после нападения на танкеры в Персидском заливе (Вашингтон также обвинил в этом Иран). Собеседники газеты утверждали, что целью «серьезного удара по инфраструктуре» был Корпус стражей исламской революции — элитное подразделение иранских вооруженных сил, причем после атаки Иран несколько месяцев не мог восстановить свои компьютерные системы и наладить связи между разными военными подразделениями, говорилось в статье.

Теги: США, кибератака, Saudi Aramco
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