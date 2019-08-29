NYT узнала о секретной киберпобеде США над Ираном

Собеседники издания утверждают, что в Тегеране после кибератаки лишились возможности атаковать иностранные суда в Персидском заливе

Фото: Vahid Salemi / AP

США в июне провели секретную кибератаку против Тегерана, в результате которой иранские военные лишились возможности атаковать иностранные танкеры в Персидском заливе, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Вашингтоне. Утверждается, что Иран до сих пор не может восстановить свои компьютерные системы и наладить связи между различными военными подразделениями.

Целью атаки был Корпус стражей Исламской революции (КСИР), сообщили собеседники газеты. И если раньше противостояние в киберпространстве между двумя странами не доходило до эскалации, то 20 июня США решились на серьезный удар по инфраструктуре Ирана. По мнению бывшего сотрудника американской разведки Нормана Рула, задачей было показать Тегерану возможности США, чтобы не допустить крупномасштабного конфликта.

Подробности операции источники NYT не разглашают, указывая лишь, что КСИР был выбран основной целью потому, что именно эту организацию считали основным виновником подрыва танкеров в Персидском заливе в мае и июне. Удар был нанесен на следующий день после того, как свои доказательства представило военное командование США. В Белом доме при этом решили, что кибератака будет пропорциональным ответом на уничтожение американского беспилотника иранскими средствами ПВО.

Именно 20 июня в Иране сообщили, что сбили американский разведывательный беспилотник. По утверждению Тегерана, он вторгся в воздушное пространство страны. Соединенные Штаты в ответ заявили, что дрон был сбит в международном воздушном пространстве.

Тогда же появились сообщения, что президент США Дональд Трамп сначала приказал нанести ответный удар по Ирану силами ВВС, однако позже отменил свое распоряжение и отозвал самолеты. Тогда в Белом доме заявили, что гибель 150 человек была бы непропорциональным ответом на уничтожение беспилотника.