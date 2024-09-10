Украина попросила освободить из тюрем в Идлибе несколько чеченских и грузинских боевиков в обмен на 75 дронов, пишет Aydınlık. По данным издания, Киев намерен реорганизовать группировки террористов для операций против России

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти Украины 18 июня встречались с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) в Идлибе для проведения тайных операций против российских войск, пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники.

«Украинская делегация на встрече потребовала освобождения известного главаря террористов Умара аш-Шишани (в 2016 году сообщалось о его смерти), который содержится в тюрьме, и некоторых радикальных чеченских и грузинских боевиков. В обмен на их освобождение было предложено 75 беспилотников», — говорится в публикации. По данным газеты, Киев попытается реорганизовать радикальные группировки для боевых действий против России.

Представители «Рабочей партии Курдистана» (РПК) (противостоят турецким военным и властям) утверждают, что в августе ХТШ согласилась на условия Украины, освободила нескольких радикалов и получила 75 дронов, однако подтверждений этому до сих пор не появилось, отмечает Aydınlık.

Подобные сообщения свидетельствуют о том, что власти Украины сделали страну международным террористом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале. По ее словам, Киев поддерживает контакты с «террористическим отребьем». «Проблема еще масштабнее. Банковая (украинская власть. — РБК) сама превратилась в новую международную террористическую группировку, за которой, по сложившейся традиции, стоят Вашингтон и Лондон», — отметила Захарова.

ХТШ — суннитская исламистская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии. По состоянию на 2022 год она насчитывала 6–15 тыс. боевиков. Как пишет Aydınlık, в своих тюрьмах в Идлибе группировка содержит большое количество боевиков из-за борьбы за власть и разногласий. Среди них — чеченские и грузинские террористы, которые воевали против России в 2000-е годы, уехали в Сирию и присоединились к силам, выступающим против правительства Башара Асада.

Абу Умар аш-Шишани, известный как Умар Чеченец, приехал в Сирию в 2012 году и «присягнул на верность» лидеру «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) Абу Бакру аль-Багдади. Однако несколько раз сообщалось о смерти чеченца. «Это либо указывает на то, что аш-Шишани еще жив, либо произошла путаница в именах», — пишет газета.

Украина испытывает острую нехватку войск в конфликте с Россией, поэтому сначала освободила свои тюрьмы, затем установила тесные отношения с РПК и с той же целью обратилась к ХТШ, пишет Aydınlık.

В апреле 2023 года Washington Post со ссылкой на документы Пентагона писала, что украинская военная разведка планировала организовать атаки с участием РПК в Сирии, таким образом увеличить потери российских войск в регионе и открыть новый фронт.