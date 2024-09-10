 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Турецкая Aydınlık сообщила о переговорах Украины с террористами в Сирии

Aydınlık: Украина установила контакты с террористами в Идлибе
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина попросила освободить из тюрем в Идлибе несколько чеченских и грузинских боевиков в обмен на 75 дронов, пишет Aydınlık. По данным издания, Киев намерен реорганизовать группировки террористов для операций против России
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти Украины 18 июня встречались с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) в Идлибе для проведения тайных операций против российских войск, пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники.

«Украинская делегация на встрече потребовала освобождения известного главаря террористов Умара аш-Шишани (в 2016 году сообщалось о его смерти), который содержится в тюрьме, и некоторых радикальных чеченских и грузинских боевиков. В обмен на их освобождение было предложено 75 беспилотников», — говорится в публикации. По данным газеты, Киев попытается реорганизовать радикальные группировки для боевых действий против России.

Представители «Рабочей партии Курдистана» (РПК) (противостоят турецким военным и властям) утверждают, что в августе ХТШ согласилась на условия Украины, освободила нескольких радикалов и получила 75 дронов, однако подтверждений этому до сих пор не появилось, отмечает Aydınlık.

Подобные сообщения свидетельствуют о том, что власти Украины сделали страну международным террористом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале. По ее словам, Киев поддерживает контакты с «террористическим отребьем». «Проблема еще масштабнее. Банковая (украинская власть. — РБК) сама превратилась в новую международную террористическую группировку, за которой, по сложившейся традиции, стоят Вашингтон и Лондон», — отметила Захарова.

ХТШ — суннитская исламистская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии. По состоянию на 2022 год она насчитывала 6–15 тыс. боевиков. Как пишет Aydınlık, в своих тюрьмах в Идлибе группировка содержит большое количество боевиков из-за борьбы за власть и разногласий. Среди них — чеченские и грузинские террористы, которые воевали против России в 2000-е годы, уехали в Сирию и присоединились к силам, выступающим против правительства Башара Асада.

Абу Умар аш-Шишани, известный как Умар Чеченец, приехал в Сирию в 2012 году и «присягнул на верность» лидеру «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) Абу Бакру аль-Багдади. Однако несколько раз сообщалось о смерти чеченца. «Это либо указывает на то, что аш-Шишани еще жив, либо произошла путаница в именах», — пишет газета.

Кремль не увидел очертаний мирного урегулирования на Украине
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

Украина испытывает острую нехватку войск в конфликте с Россией, поэтому сначала освободила свои тюрьмы, затем установила тесные отношения с РПК и с той же целью обратилась к ХТШ, пишет Aydınlık.

В апреле 2023 года Washington Post со ссылкой на документы Пентагона писала, что украинская военная разведка планировала организовать атаки с участием РПК в Сирии, таким образом увеличить потери российских войск в регионе и открыть новый фронт.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине

В Китае выявили ортонайровирус

Режим ЧС вводится в Новосибирской области

La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по Украине

В России появится обязательная примирительная процедура при разводе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель

Результаты губернаторских выборов. Инфографика
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Турция Сирия террористическая организация Военная операция на Украине
Материалы по теме
Украинские военные рассказали WSJ, что против приостановки конфликта
Политика
Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине
Политика
Шольц заявил о «моменте для дискуссий» о завершении конфликта на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 99,91 (+0,19) Инвестиции, 10:49 Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 90,39 (+0,56) Инвестиции, 10:49
Житель Раменского снял из окна квартиры последствия удара беспилотникаПолитика, 12:18
ФБР оценило ущерб от криптомошенников в $5,6 млрд. Кто пострадал большеКрипто, 12:11
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 12:10
Шойгу поговоркой о маме и ушах оценил политику Европы по Nord StreamПолитика, 12:01
Более миллиона зрителей: в Петербурге состоялся Мой Бизнес ForumРБК Компании, 12:00
Матч Первой лиги в Раменском пройдет без зрителей из-за атаки БПЛАСпорт, 11:59
Турецкая Aydınlık сообщила о переговорах Украины с террористами в СирииПолитика, 11:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Подмосковья рассказал о состоянии пострадавших после атаки дроновПолитика, 11:57
Путин сменил посла России в МолдавииПолитика, 11:56
Panasonic решила выйти из числа спонсоров Олимпийских игрСпорт, 11:53
Мосбиржа анонсировала запуск премиальных опционов на газ, нефть и золотоИнвестиции, 11:37
Украинские военные рассказали WSJ, что против приостановки конфликтаПолитика, 11:34
Бизнес ищет независимых HR-директоров. Как ими стать и заработать большеPro, 11:32
Российская премьер-лига назвала лучший гол июля и августаСпорт, 11:31