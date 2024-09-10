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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила о превращении Украины в международного террориста

Захарова: власти Киева стали новой международной террористической группировкой
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Власти Украины сделали страну международным террористом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале. Так она прокомментировала публикацию турецкой газеты Aydınlık о том, что Киев провел переговоры с членами запрещенной террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) в Сирии для их привлечения к операциям против России.

По словам Захаровой, Украина давно поддерживает контакты с «террористическим отребьем». В качестве примеров сотрудничества между Киевом и террористами она привела «привлечение к совершению терактов в отношении российских граждан, обмен информацией и технологиями, использование тактики «чужого флага».

«Проблема еще масштабнее. Банковая (украинская власть. — РБК) сама превратилась в новую международную террористическую группировку, за которой, по сложившейся традиции, стоят Вашингтон и Лондон», — отметила Захарова.

Украинские власти не комментировали публикацию Aydınlık.

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Издание Aydınlık со ссылкой на источники написало, что власти Украины сотрудничали с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» для проведения тайных операций против российских войск в Сирии. Также администрация президента Украины вступила в контакт с террористами, которые оккупируют Идлиб, уточнила турецкая газета. Так, собеседники издания сообщили, что недавно украинская делегация побывала в Идлибе и встретились с лидерами группировки.

В июне 2022 года Захарова заявила, что Киев вербует иностранных наемников, в том числе «недобитых в Сирии игиловцев» (организация «Исламское государство» признана террористической и запрещена в России). Тогда она назвала Украину «новым полигоном для их человеконенавистнической идеологии».

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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