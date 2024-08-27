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Пожар в клубе «Полигон» ,  
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Осужденный за пожар в клубе «Полигон» подписал контракт с Минобороны

Сюжет
Пожар в клубе «Полигон»
Станислав Ионкин
Станислав Ионкин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Военный Станислав Ионкин, которого приговорили к 20 годам колонии за пожар в костромском клубе «Полигон», подписал контракт с Минобороны для участия в боевых действиях на Украине, сообщил РБК адвокат военного Юрий Хромцов.

«Ионкин подписал данный контракт сразу после вынесения приговора в конце марта — начале апреля. И он, помимо того что подписал контракт с Минобороны, прошел медицинскую комиссию», — сказал он.

Адвокат отметил, что для вступления документа в законную силу нужно было решение апелляционного суда, которое вынесли 27 августа — приговор оставили в силе. «В ближайшие дни Ионкина отправят на специальную военную операцию», — заключил он.

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Место пожара в ночном клубе &laquo;Полигон&raquo; в Костроме

Пожар в клубе «Полигон» произошел ночью 5 ноября 2022 года. По словам очевидцев, около двух часов ночи рядом с клубом завязалась драка с участием Ионкина. Чтобы напугать оппонентов, военный выстрелил из сигнального пистолета в небо. Позднее в здании вспыхнул новый конфликт — Ионкин применил пистолет внутри помещения.

Осужденный за пожар в клубе «Полигон» подписал контракт с Минобороны
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Из-за пожара погибли 13 человек, еще девять попали в больницы. Обвинение запрашивало военному 16 лет заключения, но в марте 2024-го его приговорили к более строгому наказанию — 20 годам колонии строгого режима. Мужчина не признал вину.

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