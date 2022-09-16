Обострение на границе Киргизии и Таджикистана. Карта

16 сентября в очередной раз вспыхнул приграничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, есть жертвы. Где произошли столкновения — в инфографике РБК

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет примерно 970 км, процедуры по ее демаркации после распада СССР не завершены. В настоящее время у двух стран нет договоренностей по 460 из 970 км границы. Из-за этого они периодически заявляют о своих претензиях на ту или иную территорию, возникают конфликты между местными жителями.

16 сентября конфликт вспыхнул с новой силой. Стороны сообщали об обстрелах многочисленных населенных пунктов и десятках пострадавших. Днем президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились поручить прекратить огонь и отвести войска от границы. Однако потом киргизская погранслужба сообщила о новых обстрелах со стороны таджикских военных. Об инцидентах на границе также сообщалось 14 сентября.