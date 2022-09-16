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Минюст исключил из списка иноагентов правозащитный проект «Апология»

Минюст исключил «Апологию» из реестра СМИ-иноагентов «в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года». В самой организации включение в список называли необоснованным
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство юстиции исключило из реестра СМИ-иноагентов правозащитный проект «Апология», сообщается на сайте ведомства.

Решение принято «в связи с отсутствием финансирования ООО «Апология» от иностранных источников в течение года» к моменту подачи соответствующего заявления от организации.

Правозащитный проект «Апология протеста» создан юристами. Сотрудничающие с ним адвокаты выезжают к задержанным активистам и защищают граждан в судах. Юридическая помощь оказывается бесплатно и финансируется на собранные проектом деньги.

В реестр СМИ-иноагентов организацию внесли в мае этого года. В «Апологии» это решение назвали незаконным и необоснованным. В беседе с Би-би-си в организации отмечали, что всегда декларировали, что принимают пожертвования исключительно от российских граждан. Иностранные банковские карты онлайн-система приема пожертвований «Апологии» отклоняет, сказали тогда представители проекта.

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С начала существования списка СМИ-иноагентов в него были внесены 183 участника (из них семь человек Минюст позже исключил из реестра).

В последний раз перечень пополнялся в прошлую пятницу, 9 сентября. Тогда Минюст внес в список СМИ-иноагентов историка Валерия Соловья, активистку Елену Шукаеву и журналиста Андрея Афанасьева. Также в реестр СМИ-иноагентов включено юрлицо «Время колокольчиков», которое учредил Митя Алешковский, ранее включенный в реестр СМИ-иноагентов. Согласно закону лица, попавшие в реестр, обязаны открывать ООО на свое имя для отчетов перед Минюстом.

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