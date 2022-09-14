В Думе предложили ввести штрафы для «намеревающихся» стать иноагентами

Штрафовать «намеревающихся действовать» в качестве иноагента юрлиц будут в том случае, если они не зарегистрируются в органах власти

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В Госдуму внесли два законопроекта, расширяющих законодательство об иностранных агентах. Авторами поправок выступили члены комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»).

Предлагаемые законопроекты (1, 2) уточняют формулировки, а также расширяют основания для привлечения иноагентов к ответственности. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс России.

В частности, в рамках предложенных в КоАП поправок авторы инициативы предложили ввести штрафы за непредоставление сведений юрлицом, «намеревающимся действовать или действующим в качестве иноагента». За нарушение может грозить предупреждение или административный штраф: от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. — для юрлиц.

Как заявил Пискарев, на необходимость «совершенствовать правовое регулирование деятельности» иноагентов указали события последних дней, когда общественные наблюдатели выявили «многочисленные нарушения» российских законов иноагентами, включая «распространение фейков о выборах, призывов портить бюллетени и т.д.».

С 9 по 11 сентября в России в 82 регионах проходили выборы разного уровня. Еще до них, 5 сентября, возглавляемая Пискаревым комиссия предложила ввести административную ответственность за вмешательство в выборы со стороны иноагентов. По словам депутата, авторы инициативы ждут отзыва правительства.

Если инициативу одобрят, иноагентам за деятельность, «способствующую либо препятствующую выдвижению и избранию на выборах зарегистрированных кандидатов, а также достижению определенного результата на выборах и референдуме», будет грозить штраф: от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для физлиц, до 500 тыс. руб. — для должностных лиц и до 1 млн руб. — для юрлиц.