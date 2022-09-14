В Думе предложили ввести штрафы для «намеревающихся» стать иноагентами

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 60,94 (-0,38) Инвестиции, 13 сен, 16:34
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 60,07 (-0,39) Инвестиции, 13 сен, 16:34
В Советске из-за гибели земляков на Украине отменили День города Политика, 15:57
Илон Маск предложил ФРС США снизить процентные ставки Инвестиции, 15:55
Правительство разморозит механизм для привлечения ₽14 трлн Экономика, 15:51
Фан-маркетинг: как Xiaomi совершила революцию в области «умных» устройств Pro, 15:45
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 15:44
Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 10% Инвестиции, 15:43
Глава СВР Нарышкин отказался поздравлять ЦРУ с 75-летием Политика, 15:43
Российская рекордсменка пропустит Дакар из-за отказа поддержать Украину Спорт, 15:38
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Первый за семь месяцев аукцион ОФЗ прошел с повышенным спросом Инвестиции, 15:38
Ереван попросил Москву выполнить ряд положений в рамках военного союза Политика, 15:26
Сменивший российское гражданство гонщик сообщил, за кого будет выступать Спорт, 15:24
В Думе предложили ввести штрафы для «намеревающихся» стать иноагентами Политика, 15:22
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 15:21
ГИБДД аннулировала тысячи поддельных карт техосмотра Авто, 15:21
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

В Думе предложили ввести штрафы для «намеревающихся» стать иноагентами

Штрафовать «намеревающихся действовать» в качестве иноагента юрлиц будут в том случае, если они не зарегистрируются в органах власти
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Госдуму внесли два законопроекта, расширяющих законодательство об иностранных агентах. Авторами поправок выступили члены комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»).

Предлагаемые законопроекты (1, 2) уточняют формулировки, а также расширяют основания для привлечения иноагентов к ответственности. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс России.

В частности, в рамках предложенных в КоАП поправок авторы инициативы предложили ввести штрафы за непредоставление сведений юрлицом, «намеревающимся действовать или действующим в качестве иноагента». За нарушение может грозить предупреждение или административный штраф: от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. — для юрлиц.

Минюст внес в реестр иноагентов Латынину, Эйдельман и Майкла Наки
Политика
Юлия Латынина

Как заявил Пискарев, на необходимость «совершенствовать правовое регулирование деятельности» иноагентов указали события последних дней, когда общественные наблюдатели выявили «многочисленные нарушения» российских законов иноагентами, включая «распространение фейков о выборах, призывов портить бюллетени и т.д.».

С 9 по 11 сентября в России в 82 регионах проходили выборы разного уровня. Еще до них, 5 сентября, возглавляемая Пискаревым комиссия предложила ввести административную ответственность за вмешательство в выборы со стороны иноагентов. По словам депутата, авторы инициативы ждут отзыва правительства.

Если инициативу одобрят, иноагентам за деятельность, «способствующую либо препятствующую выдвижению и избранию на выборах зарегистрированных кандидатов, а также достижению определенного результата на выборах и референдуме», будет грозить штраф: от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для физлиц, до 500 тыс. руб. — для должностных лиц и до 1 млн руб. — для юрлиц.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как вернуть переплату по налогам с процентами
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции
Pro
Как российские инфобизнесмены решали финансовые проблемы в этом году
Статьи
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro
Фото: Brendan McDermid / Reuters Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно
Инструкции
Pro
Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже
Статьи
Pro
Фото: John Innes Centre UK / Getty Images Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис
Статьи
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
иноагенты Василий Пискарев Госдума штрафы
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Минюст внес Макаревича, Шаца, Галямину и Гордееву в список иноагентов
Политика
Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иноагентов
Политика
ЕСПЧ признал закон об иноагентах нарушающим права человека
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter