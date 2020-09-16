Саррадж назвал сроки передачи власти в Ливии

Глава признанного ООН правительства Ливии подтвердил планы подать в отставку. По его словам, передача власти должна завершиться до конца октября

Фаиз Саррадж (Фото: AP)

Глава Правительства национального согласия (ПНС), контролирующего запад страны и столицу Триполи, Фаиз Саррадж сообщил, что передаст свои полномочия органу исполнительной власти до конца октября. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном телеканалом Al Jazeera.

«Объявляю всем о своем искреннем желании передать свои полномочия новому органу исполнительной власти максимум до конца октября», — сказал он.

Как отметил Саррадж, это время необходимо для того, чтобы комитет по межливийскому диалогу успел завершить все необходимые процедуры. Он призвал комитет сыграть определяющую роль в формировании состава исполнительной власти для обеспечения ее мирной передачи.

Саррадж отметил, что для того, чтобы он принял окончательное решение об отставке с поста главы ПНС, которое было признано мировым сообществом, переговорщики до указанного им дедлайна должны договориться о формировании нового президентского совета и нового правительства.