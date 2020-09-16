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Политика ,  
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Саррадж назвал сроки передачи власти в Ливии

Глава признанного ООН правительства Ливии подтвердил планы подать в отставку. По его словам, передача власти должна завершиться до конца октября
Фаиз Саррадж
Фаиз Саррадж (Фото: AP)

Глава Правительства национального согласия (ПНС), контролирующего запад страны и столицу Триполи, Фаиз Саррадж сообщил, что передаст свои полномочия органу исполнительной власти до конца октября. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном телеканалом Al Jazeera.

«Объявляю всем о своем искреннем желании передать свои полномочия новому органу исполнительной власти максимум до конца октября», — сказал он.

Как отметил Саррадж, это время необходимо для того, чтобы комитет по межливийскому диалогу успел завершить все необходимые процедуры. Он призвал комитет сыграть определяющую роль в формировании состава исполнительной власти для обеспечения ее мирной передачи.

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Саррадж отметил, что для того, чтобы он принял окончательное решение об отставке с поста главы ПНС, которое было признано мировым сообществом, переговорщики до указанного им дедлайна должны договориться о формировании нового президентского совета и нового правительства.

Накануне, 15 сентября, агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что Саррадж намерен вскоре объявить о своей отставке. По его данным, Саррадж уже обсудил планы своей отставки с ливийскими и международными партнерами. Переговоры происходили на фоне массовых протестов в Триполи, участники которых недовольны экономической обстановкой и коррупцией в стране, а также частыми отключениями электричества и воды. Одним из их требований была отставка Сарраджа.

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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране не удалось сформировать единый орган управления и установилось двоевластие: признанное ООН Правительство национального согласия во главе с Сарраджем и Временное правительство, которым руководит премьер-министр Абдалла Абдуррахман ат-Тани при поддержке фельдмаршала Халифы Хафтара. Конфликт между сторонами обострился весной 2019 года. Тогда Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая Хафтаром, выдвинулась на Триполи.

Автор
Михаил Юшков
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