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СМИ сообщили о грядущей отставке Сарраджа на фоне протестов в Ливии

Ранее прошение об отставке подало правительство противников Сарраджа, которое контролирует восточную часть страны при поддержке генерала Халифы Хафтара. Решение также было принято на фоне массовых протестов
Файез Саррадж
Файез Саррадж (Фото: Riccardo Savi / Getty Images)

Глава Правительства национального согласия (ПНС), контролирующего запад страны и столицу Триполи, Файез Саррадж намерен вскоре объявить о своей отставке, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Собеседники агентства уточнили, что Саррадж уже обсудил планы своей отставки с ливийскими и международными партнерами. Переговоры происходили на фоне массовых протестов в Триполи, участники которых недовольны экономической обстановкой и коррупцией в стране, а также частыми отключениями электричества и воды. Одним из их требований была отставка Сарраджа.

Собеседники Bloomberg рассказали, что, объявив об отставке, Саррадж частично ослабит давление на себя и подготовит почву для своего ухода после женевских переговоров.

По их информации, противоборствующим в Ливии сторонам будет предложено согласовать новую структуру президентского совета, который объединит две борющиеся между собой администрации страны и назначит выборы. Агентство отмечает, что Саррадж продолжит исполнять свои обязанности вплоть до переговоров в Женеве в следующем месяце.

Восточное правительство Ливии подало прошение об отставке
Политика

Ливийской элите не удалось сохранить единство страны после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году, и в стране установилось двоевластие. Правительство национального согласия, которое признала ООН, во главе с Сарраджем контролирует западную часть страны и столицу Триполи. Временное правительство премьер-министра Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани при поддержке генерала Халифы Хафтара управляет на востоке Ливии.

Ранее, 13 сентября, решение об отставке приняло Временное правительство, и тоже на фоне массовых протестов. Демонстранты недовольны ухудшением уровня жизни, в частности, высокими ценами на топливо, товары первой необходимости и продукты, а также перебоями с подачей электричества, которое временами пропадает более чем на восемь часов.

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На заседании правительства его члены обсудили, как реагировать на требования демонстрантов, и в итоге подали в палату представителей прошение об отставке.
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Ливия, гражданская война, правительство
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