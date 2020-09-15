СМИ сообщили о грядущей отставке Сарраджа на фоне протестов в Ливии

Ранее прошение об отставке подало правительство противников Сарраджа, которое контролирует восточную часть страны при поддержке генерала Халифы Хафтара. Решение также было принято на фоне массовых протестов

Файез Саррадж (Фото: Riccardo Savi / Getty Images)

Глава Правительства национального согласия (ПНС), контролирующего запад страны и столицу Триполи, Файез Саррадж намерен вскоре объявить о своей отставке, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Собеседники агентства уточнили, что Саррадж уже обсудил планы своей отставки с ливийскими и международными партнерами. Переговоры происходили на фоне массовых протестов в Триполи, участники которых недовольны экономической обстановкой и коррупцией в стране, а также частыми отключениями электричества и воды. Одним из их требований была отставка Сарраджа.

Собеседники Bloomberg рассказали, что, объявив об отставке, Саррадж частично ослабит давление на себя и подготовит почву для своего ухода после женевских переговоров.

По их информации, противоборствующим в Ливии сторонам будет предложено согласовать новую структуру президентского совета, который объединит две борющиеся между собой администрации страны и назначит выборы. Агентство отмечает, что Саррадж продолжит исполнять свои обязанности вплоть до переговоров в Женеве в следующем месяце.