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Политика ,  
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Восточное правительство Ливии подало прошение об отставке

Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, подало в палату представителей прошение об отставке. Об этом со ссылкой на заявление парламента сообщил телеканал Al Arabiya.

Решение об отставке было принято во время экстренного заседания, которое провел глава парламента Агила Салех.

Последние несколько дней в Ливии проходили акции протеста. Демонстранты недовольны ухудшением уровня жизни и перебоями с подачей электричества. Участники заседания обсудили, как реагировать на их требования.

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Ливия, временное правительство
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