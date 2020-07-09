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Политика ,  
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Украинский депутат опубликовал записи «переговоров Путина и Порошенко»

Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Депутат Верховной рады Андрей Деркач на пресс-конференции в Киеве представил записи телефонных переговоров, на которых звучат голоса, похожие на голоса бывшего президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал ZIK.

Деркач не стал утверждать, что это разговор двух президентов, он сказал, что на записи звучат голоса, похожие на Путина и Порошенко. По словам депутата, запись сделана 30 апреля 2015 года, через два месяца после окончания боев за Дебальцево и подписания в феврале Минских соглашений — 2.

Голос похожий на Порошенко рассказал «Путину», что у западных партнеров Украины проект ввода миротворцев в Донбасс «энтузиазма не вызывает». «Они считают, что это российская ловушка для меня», — говорит голос похожий на Порошенко.

Президент Украины на записи также дает советы «Путину», как оптимизировать работу Трехсторонней контактной группы в Минске, а «российский лидер» отвечает, что передаст их министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Во время переговоров участники часто шутят и смеются. «Порошенко» поздравил «Путина» с 1 Мая, «Путин» в конце разговора сказал: «Обнимаю».

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать опубликованные записи. «Я не знаю, что это за публикация, о которой вы говорите... Не знаю, вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись. Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Украина, Владимир Путин, Петр Порошенко
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