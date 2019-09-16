Путин напомнил Трампу об обещании вывести войска из Сирии

Американский президент говорил о намерении вернуть военнослужащих еще в декабре прошлого года. Российский лидер напомнил, что военные США находятся в Сирии незаконно

Владимир Путин (Фото: Pavel Golovkin Павел Головкин / AP)

Владимир Путин в ходе выступления перед журналистами в Анкаре коснулся вопроса нахождения в Сирии американских военнослужащих. Он вновь отметил, что их присутствие в стране незаконно, поскольку правительство Башара Асада в Дамаске не давало разрешения на прибытие в страну армии США с целью борьбы с террористами. «Будем исходить из того, что принятое господином Дональдом Трампом решение о выводе американских военных будет реализовано и доведено до конца», — цитирует главу российского государства агентство ТАСС.

О решении вывести военный контингент из Сирии Трамп сообщил 20 декабря прошлого года. Американский президент объяснил свое решение тем, что «пришло время другим странам бороться с «Исламским государством» (ИГ, запрещенной в России террористической группировкой).

Решение Трампа вызвало критику среди части его окружения. Уже на следующий день в отставку ушел министр обороны Джим Мэттис, который посчитал, что его взгляды не совпадают с позицией президента.

Позже сообщалось, что США действительно сократили свой контингент в Сирии, однако решили оставить там по меньшей мере 400 человек, возложив на них миротворческую миссию.

В начале августа генеральный инспектор Министерства обороны США Гленн Файн заявил, что ситуация в Сирии остается сложной, а ИГ удается восстанавливать финансовые сети и держать под контролем до 18 тыс. боевиков, в том числе иностранных наемников. При этом в Пентагоне заявили, что армии Ирака и Сирии не смогут без поддержки извне проводить долгосрочные операции против террористов, поскольку сами нуждаются в большей подготовке и лучшем оснащении.

В начале июля спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что заменить часть американских военнослужащих в стране могли бы союзники по НАТО. В частности, он упомянул возможное прибытие в Сирию немецких солдат, которые могли бы обеспечивать авиационную поддержку, логистику, обучение и техническую помощь.