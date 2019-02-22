США оставят в Сирии 400 военных

Американские военные войдут в общий контингент вместе с европейскими, всего речь идет о максимум 1,5 тыс. человек, заявил Reuters высокопоставленный сотрудник администрации США

Фото: Zoe Garbarino via AP

США решили оставить в Сирии 200 своих военнослужащих на базе в районе Ат-Танф, а также миротворческий контингент в 200 человек на северо-востоке страны. Это сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По данным агентства, американские военные войдут в контингент вместе с военнослужащими европейских стран, общая численность которого составит от 800 до 1,5 тыс. человек, их задачей станет создание и наблюдение за зоной безопасности.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии, сейчас их там 2 тыс. человек. Американский лидер объяснил это решение военным разгромом основной части боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Позже Пентагон представил доклад, согласно которому, боевики смогут вернуть себе позиции в Сирии без постоянного давления на группировку.

Предполагалось, что на вывод военнослужащих Америки уйдет максимум 100 дней. 11 февраля в Центральном командовании США сообщили, что вывод войск начнется через несколько недель.​

Ранее Washington Post сообщала, что США планируют создать на границе Сирии и Турции зону безопасности, а для этого нужно, чтобы страны ЕС — в том числе Великобритания, Франция и Германия — направили туда около 1,5 тыс. солдат. Издание выяснило, что администрация Трампа уже попросила союзников США остаться в Сирии после ухода оттуда американских военных. Предполагалось, что коалиция должна сформировать на границе Сирии и Турции наблюдательные силы, чтобы патрулировать безопасную зону и отделять Турцию от сирийских курдов. Газета утверждала, что союзники отказались оставаться в Сирии, если США уйдут из этой страны.