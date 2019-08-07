Пенгатон заявил о возвращении ИГ в Сирию и укреплении боевиков в Ираке

Пенгатон заявил о возвращении ИГ в Сирию и укреплении боевиков в Ираке

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) укрепляет свои повстанческие возможности в Ираке и возрождается в Сирии. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Минобороны США Гленна Файна о проведении спецоперации «Непоколебимая решимость» (pdf).

Доклад затрагивает период с 1 апреля по 30 июня. «Несмотря на утрату своего территориального «халифата», в этом квартале «Исламское государство» укрепило свои возможности для повстанческой деятельности в Ираке и возрождается в Сирии», — говорится в документе.

Файн отметил, что это стало возможно потому, что силы Ирака и Сирии, поддерживаемые США, не способны на долгосрочные операции против боевиков ИГ. Он добавил, что сокращение американского военного контингента уменьшило поддержку партнеров США в Сирии, в то время как последние нуждаются в большей подготовке и лучшем оснащении.

Генеральный инспектор заявил, что из-за сокращения числа американских военных США и их союзники не смогли внимательно следить за лагерем для беженцев Аль-Холь. По его словам, в результате это позволило идеологии ИГ распространиться в нем.