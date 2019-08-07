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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+5,82%) прогноз Cowen к 04.08.20
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Пенгатон заявил о возвращении ИГ в Сирию и укреплении боевиков в Ираке

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) укрепляет свои повстанческие возможности в Ираке и возрождается в Сирии. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Минобороны США Гленна Файна о проведении спецоперации «Непоколебимая решимость» (pdf).

Доклад затрагивает период с 1 апреля по 30 июня. «Несмотря на утрату своего территориального «халифата», в этом квартале «Исламское государство» укрепило свои возможности для повстанческой деятельности в Ираке и возрождается в Сирии», — говорится в документе.

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Файн отметил, что это стало возможно потому, что силы Ирака и Сирии, поддерживаемые США, не способны на долгосрочные операции против боевиков ИГ. Он добавил, что сокращение американского военного контингента уменьшило поддержку партнеров США в Сирии, в то время как последние нуждаются в большей подготовке и лучшем оснащении.

Генеральный инспектор заявил, что из-за сокращения числа американских военных США и их союзники не смогли внимательно следить за лагерем для беженцев Аль-Холь. По его словам, в результате это позволило идеологии ИГ распространиться в нем.

По данным Пентагона, террористическая организация, вероятно, также восстанавливает свои финансовые сети в обоих государствах. В ведомстве добавили, что ИГ сохраняет от 14 тыс. до 18 тыс. боевиков в Ираке и Сирии, в числе которых до 3 тыс. иностранцев.

Президент США Дональд Трамп анонсировал вывод американского контингента из Сирии в апреле 2018 года. Он обосновал это тем, что силы коалиции во главе с США освободили все территории, которую ИГ занимала в Ираке и Сирии.

Теги: Минобороны США, Сирия, Ирак
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