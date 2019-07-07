США предложили отправить в Сирию немецких солдат на замену американским

Соединенные Штаты хотят, чтобы немецкие войска частично заменили американский контингент в Сирии. Об этом заявил в интервью изданию Welt am Sonntag и агентству DPA спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Мы хотим, чтобы сухопутные войска из Германии частично заменили наших солдат», — сказал он.

Джеффри добавил, что Германия играет активную роль в политическом процессе в Сирии и в качестве союзника в борьбе против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на северо-востоке страны.

По его словам, ИГ можно победить с помощью сирийских сил, однако необходимо и международное присутствие, чтобы обеспечивать авиационную поддержку, логистику, обучение и техническую помощь. Дфеффри рассказал, что в настоящее время идет поиск добровольцев среди партнеров по коалиции во главе с США.