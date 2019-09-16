ИГ впервые за пять месяцев показала обращение своего лидера к сторонникам

ИГ впервые за пять месяцев показала обращение своего лидера к сторонникам

На аудиозаписи Абу Бакр аль-Багдади призывает «удвоить усилия» и утверждает, что «ежедневные операции» террористов продолжаются по различным фронтам. Он, в частности, упомянул Мали и страны Леванта

Абу Бакр аль-Багдади (Фото: Islamic State Group / Al Furqan Media Network / Reuters TV)

Боевики группировки «Исламское государство» (ИГ, признана террористической в России) выложили в Сеть аудиозапись с обращением к сторонникам, как утверждается, своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Об этом на своей странице в Twitter сообщила Рита Катц, глава аналитического центра SITE Intelligence Group, который отслеживает активность боевиков в социальных сетях.

30-минутная речь — первое публичное заявление лидера ИГ с конца апреля — называется «Совершайте подвиги!». В ней много говорится о религии, аль-Багдади также призывает сторонников «удвоить усилия». Лидер ИГ утверждает, что группировка «по-прежнему сильна», и в ее ряды вступают новые боевики. Катц уточняет, что аль-Багдади также критикует правителей-«тиранов» в таких странах, как Египет, Судан, Ливия и Йемен. По ее данным, запись сделана не позднее августа.

«Ежедневные операции по различным фронтам продолжаются», — цитирует Reuters еще одно заявление лидера ИГ. Агентство отмечает, что аль-Багдади упомянул несколько регионов вроде Мали и стран Леванта, однако не сообщил деталей.