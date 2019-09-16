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Политика ,  
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Глава офиса Зеленского сообщил о пяти неудачных звонках в Кремль
По словам Андрея Богдана, сначала ему ответили, что глава администрации Путина в отпуске, а потом — что он «пока не уполномочен» говорить
Андрей Богдан (Фото: Геннадий Минченко / Ukrinform / ZUMA / ТАСС)

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан пять раз пытался связаться по телефону со своим коллегой, руководителем администрации президента (АП) России Антоном Вайно. Все попытки завершились неудачей, рассказал Богдан в интервью Би-би-си.

«Я набирал своего визави, звонил ему раз пять. Но в августе он был в отпуске. А в сентябре его секретари сообщили, что он пока не уполномочен со мной говорить», — пояснил он. Богдан отметил, что не связывался с другими представителями АП из-за «дипломатических правил».

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При этом в целом контакты двух стран на высшем уровне руководитель офиса Зеленского оценил положительно: «Суть и интонация этих [телефонных] разговоров [между президентами] дают мне надежду на завершение военного конфликта».

Оценивая перспективы встречи лидеров стран в «нормандском формате», Богдан заявил, что «главный дипломат» в России, который будет принимать окончательное решение по этому вопросу, — президент. «Видимо, как и на Украине», — заключил глава офиса Зеленского.

Президенты России и Украины после вступления Зеленского в должность провели несколько телефонных разговоров, после которых страны среди прочего впервые провели масштабный обмен заключенными. В конце августа президент Украины заявил, что договорился о личной встрече с Путиным в «нормандском формате». Он пообещал «много всего» сказать при встрече с российским президентом.

Автор: Артём Губенко
Теги: Украина, звонок, офис
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