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Бизнес ,  
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Великобритания запаслась шампанским на случай «жесткого» Brexit
Производители игристого напитка уверяют, что с какими бы трудностями страна не столкнулась в случае выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, проблем с шампанским у нее точно не будет по меньшей мере год
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французские производители пампасного нарастили поставки своей продукции в Великобританию, чтобы удовлетворить спрос как минимум на год и избежать нехватки напитка на Рождество, если страна покинет ЕС 31 октября без сделки (вариант «жесткого» Brexit). Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на производителей игристого напитка.

По их словам, с какими вы трудностями ни столкнулась Великобритания при «жестком» выходе из ЕС, проблем с шампанским у нее не будет.

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Великобритания является крупнейшим импортером шампанского с долей 17%, опережая Соединенные Штаты. В 2018 году Великобритания импортировала 26,8 млн бутылок этого напитка.

Торговая организация производителей шампанского CIVC не смогла уточнить, сколько дополнительных бутылок было отправлено в Великобританию но ее представитель Тибо Ле Мэйу заявил: «Производители и дома поставили в Великобритании столько продукции, чтобы закрыть все потребности при возможном закрытии границы, если это произойдет».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Великобритания, Brexit, шампанское
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