Россия назвала условие для нового саммита «нормандской четверки»

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему «нормандская четверка» не собирается на уровне лидеров стран. Он заметил, что прежние договоренности, достигнутые в Париже и Берлине, до сих пор не выполнены

Сергей Лавров (Фото: Максин Шеметов / Reuters)

Встреча лидеров стран в «нормандском формате» может пройти только после воплощения в жизнь прежних договоренностей. Об этом заявил журналистам в воскресенье, 12 августа, глава МИД России Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия выступает за продолжение встреч в данном формате на высшем уровне. «Но чтобы эти встречи не заканчивались договоренностями, которые не выполняются», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Глава МИДа привел в пример саммиты «нормандской четверки» в 2015 году в Париже и в 2016 году в Берлине. Тогда в ходе этих встреч лидеры договорились о разведении сил и средств в трех населенных пунктах. В двух из них разведение произошло, в третьем населенном пункте этого до сих пор не случилось, заметил российский министр.

«Украинская сторона ищет любые предлоги, чтобы это не состоялось», — объяснил Лавров. По его словам, Киев, в частности, говорит о необходимости семидневной полной тишины. В то же время, отметил министр, миссия ОБСЕ уже 22 раза объявляла, что семидневный период полной тишины зафиксирован, а украинская сторона «насчитывала пару тройку выстрелов».

Не выполняется, по словам Лаврова, и вторая договоренность, достигнутая на саммитах в Париже и Берлине, — о способе введения в силу закона об особом статусе Донбасса по «формуле Штайнмайера».

«Поэтому мы попросили наших коллег, которые хотят «нормандскую четверку» вновь собирать на высшем уровне, все-таки хотя бы из уважения к главам государств сделать это после того, как предыдущие соглашения будут воплощены в жизнь», — подчеркнул Лавров.

«Нормандский формат» подразумевает участие в переговорах представителей четырех стран — России, Украины, Германии и Франции. Первая встреча в таком формате прошла 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии, откуда и пошло данное название. Встречи проходят как на уровне представителей МИД, так и глав министерств иностранных дел, реже на уровне лидеров стран.