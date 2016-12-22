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Лавров ответил на вопрос о возможном признании Россией ДНР и ЛНР
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Лавров ответил на вопрос о возможном признании Россией ДНР и ЛНР
Политика, 11 фев, 16:51
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Лавров ответил на вопрос о возможном признании Россией ДНР и ЛНР
Признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР было бы отступлением от минских соглашений, считает Сергей Лавров, а Россия «всегда держит и выполняет данное слово»
Сергей Лавров (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Глава МИД России Сергей Лавров на вопрос о том, может ли Россия признать самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, ответил, что Москва сохраняет приверженность минским соглашениям. Об этом он заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По мнению министра, отступление от минских соглашений будет «колоссальной ошибкой». «Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров и когда это одобрено Советом Безопасности, мы всегда держим и выполняем», — подчеркнул он.

Киевские власти, наоборот, «в одном шаге от этой ошибки находятся», сказал Лавров, напомнив о принятии Верховной радой законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Глава МИДа сказал, что, по его мнению, на Западе «укрепляется мнение о все-таки необходимости вразумить президента Порошенко». «По нашим данным, европейские эмиссары, которые посещают Киев, такие, как говорится, послания передают. И настоятельно рекомендуют все-таки понять контрпродуктивность таких подходов и сделать необходимые исправления в своих действиях», — рассказал Лавров. Публично, по его словам, «пока еще они не могут этого сказать».

В январе этого года Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, который признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей «оккупированными Россией». Россия в документе называется «государством-агрессором».

Минские соглашения были согласованы в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России. Документ направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины и отвод тяжелых вооружений.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ДНР и ЛНР , Сергей Лавров
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