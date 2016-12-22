Собянин заявил о принципиальной разнице между своими победами на выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о большой разнице между выборами столичного градоначальника в 2013 году и теми, которые состоялись 9 сентября 2018 года. Свою точку зрения Собянин высказал в интервью телеканалу «Россия 1».
«Я думаю, они отличались принципиально. Если предыдущие выборы были выбором стратегии, планов развития, то нынешние выборы — это был отчет, экзамен, что было сделано в здравоохранении, образовании, социальной политике, дорожном строительстве, развитии метрополитена, благоустройстве города», — цитирует Собянина «Интерфакс».
Собянин назвал «гигантскими» планы строительства новой кольцевой линии метро и хорд в черте города.
По окончательным данным Мосгоризбиркома, в выборах приняли участие немногим более 2,25 млн москвичей из 7,294 млн имеющих право голосовать. За переизбрание Собянина проголосовали 1 млн 582 тыс. 355 человек или 70,17% избирателей, пришедших на участки.
Инаугурация состоится 18 сентября в концертном зале «Зарядье».
Второе место занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин, которого поддержали 11,38% избирателей. Остальные трое кандидатов получили заметно меньше голосов: глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов — 7,01%, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев — 6,72%, экс-владелец СУ-155, кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин — 1,87%.
В 2013 году Собянин набрал 51% голосов, оппозиционер Алексей Навальный получил второе место, за него проголосовали более 27% избирателей. Явка тогда составила 32%, на участки пришил 2,322 млн москвичей.