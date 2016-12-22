Без конкуренции и наблюдателей: как прошли выборы в Москве и Подмосковье

Сергей Собянин и Андрей Воробьев сохранили свои посты на «безальтернативных» выборах. Эксперты говорят о падении интереса избирателей и снижении числа наблюдателей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Результаты в Москве

Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы с результатом 70,14%. Второе место занял Вадим Кумин (КПРФ) с 11,44%, третье — Илья Свиридов («Справедливая Россия») с 7,06%, четвертое — Михаил Дегтярев (ЛДПР) с 6,76%. Последнее место у Михаила Балакина ​ («Союз горожан»): он набрал 1,87%.

Это вторые выборы для Собянина, в 2013 году он набрал 51,37% голосов. Принимавший тогда участие в московских выборах Алексей Навальный занял второе место с 27,24%, третье место занял коммунист Иван Мельников с результатом 10,69%. Шестерку замыкали Сергей Митрохин (3,51%), Михаил Дегтярев (2,86%) и Николай Левичев (2,79%).

Выборы мэра Москвы в 2018 году эксперты называли референдумными в силу отсутствия реальных соперников.

Результаты в Подмосковье

В Подмосковье Андрей Воробьев переизбрался на новый срок с результатом 62,52%. Второе место занимает кандидат от КПРФ Константин Черемисов с 12,99%, третье — представляющая «Альянс зеленых» Лилия Белова с результатом 7,51%.

Самые низкие результаты у Воробьева в Волоколамске (20,68%), который стал центром «мусорных» протестов в регионе, в Серпуховском, глава которого Александр Шестун находился в конфронтации с Воробьевым и был арестован по обвинению в мошенничестве (33,78%), и во Фрязинском районах (39,21%).​ Лучший результат у Воробьева в Электрогорске (89,08%), Лосино-Петровском (85,27%) и Лыткарино (81,6%).

Результат Воробьева в этом году оказался ниже результата, который он получил на предыдущих выборах (78,94%). По мнению политолога Константина Калачева, это объясняется тем, что Воробьев вступал в кампанию с антирейтингом, связанным с протестами против свалок, конфликтами с обманутыми дольщиками и напряженными отношениями с местными элитами. Кроме того, на результатах голосования в Подмосковье, как и в других регионах, сказалось недовольство россиян пенсионной реформой, считает эксперт. Но из-за отказа КПРФ выдвигать на выборы губернатора Подмосковья Павла Грудинина сильного конкурента у Воробьева не было, отмечает Калачев.

Явка

Явка по Москве составила 30,8%. На выборах мэра в 2013 году этот показатель был равен 32,03%.

Это достаточно высокий результат, примерно на уровне прошлых выборов, отмечает политолог Алексей Макаркин. «Небольшое проседание можно объяснить отсутствием оппозиционного кандидата от таких партий, как «Яблоко» или ПАРНАС. Часть избирателей не пошла, однако это проседание не оказалось критичным», — отметил он.

В целях повышения явки власти Москвы продлили процедуру голосования на два часа — участки работали с 08:00 до 22:00, а не до 20:00, как обычно. Кроме того, впервые было создано 209 дачных избирательных участков — УИК за пределами города: в Подмосковье, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

Явка на 20:00 составляла 27,63%, и это 2,006 млн избирателей от включенных в списки. Всего, по данным системы ГАС «Выборы», голоса на выборах мэра отдали почти 2, 245 млн избирателей, из чего можно предположить, что в последние два часа до закрытия участков на выборы пришло не менее 239,6 тыс. избирателей — около 3,3% от всех, включенных в списки.

Полной статистики по проголосовавшим на дачных участках Мосгоризбирком пока не приводит. Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил РБК, что в списки на дачных участках было включено более 125 тыс. человек, из них проголосовал 71%. Таким образом, голосовали на дачах 88750 человек — около 1,2% от числа московских избирателей, или около 4% от проголосовавших москвичей.

В Подмосковье явка составила 38,6%.Это примерно столько же, сколько на прошлых выборах губернатора Московской области (38,58%).

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Нарушения

Движение «Голос» отметило низкое число нарушений в Москве. «О вбросах или других серьезных проблемах сигналов не поступало», — отметил сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. По его словам, были отмечены нарушения в Новой Москве и Подмосковье, но они не носили массового характера. В понедельник ЦИК объявила об аннулировании итогов голосования на двух участках в Подмосковье.

Мелконьянц отметил проблемы с качеством работы системы «Мобильный избиратель» по Москве. «Еще за несколько дней до выборов к нам стали поступать сообщения, что людей без их ведома прикрепляют к дачным участкам в Подмосковье. Эти инциденты объясняли по-разному — техническим сбоем, недобросовестностью сотрудников МФЦ или как-то еще», — сказал сопредседатель «Голоса». В день голосования также были сообщения от людей, которые пришли голосовать на УИКи и там узнали, что прикреплены к дачным участкам. И наоборот, были сообщения от тех, кто прикреплялся на другие участки и не находил себя в списках там, продолжает Мельконьянц.

В Мосгоризбиркоме признали сбой в работе системы, однако заверили РБК, что в день голосования «все работало как часы». «Эти случаи не носят массового характера, и в каждом конкретном случае участковые комиссии разобрались в установленном порядке, люди смогли проголосовать», — прокомментировал слова Мельконьянца член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Снижение числа наблюдателей

Еще одна особенность этих выборов как в Москве, так и в Подмосковье — в разы меньшее число наблюдателей, чем на предыдущих выборах, отмечает Мельконьянц​. По его словам, независимых наблюдателей в Москве было не более 1 тыс. человек. На прошлых выборах мэра было их около 8 тыс. На президентских выборах в столице работало не менее 4 тыс. наблюдателей.

«Практически не было наблюдателей от кандидатов на избирательных участках, очень низкое число независимых наблюдателей. Для московских выборов это удивительно», — подчеркнул он. Сопредседатель «Голоса» связывает это с невысокой конкуренцией на выборах мэра и с потерей интереса к голосованию.​

Он обращает внимание на то, что после этих выборов в Москве будет переформирование участковых избирательных комиссий. «Убедить людей вновь войти в состав УИКов будет очень сложно. Вполне возможно, что даже те позиции, которые сейчас есть, не останутся», — полагает Мелконьянц.