Кто такая Пхетхонгтхан Чинават — новый и самый молодой премьер Таиланда Ее отец возглавлял правительство в 2001–2006 годах и был свергнут военными

Новым премьер-министром Таиланда избрана Пхетхонгтхан Чинават, дочь свергнутого в 2006 году военными премьера Таксина Чинавата. Чем примечательна эта семья и что происходит в королевстве сейчас — разбирался РБК

Пхэтхонгтхан Чинават (Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters)

16 августа Палата представителей Национальной ассамблеи Таиланда (нижняя палата парламента) большинством голосов утвердила кандидатуру лидера правящей партии «Пхыа Тхаи» Пхетхонгтхан Чинават на должность премьера. За нее проголосовали 319 парламентариев из 489, присутствовавших на заседании, 145 высказались против.

Таиланд — конституционная монархия. Король Махи Вачиралонгкорн остается символом единства и пользуется полным уважением нации, институт королевской власти порой используется для разрешения политических кризисов. После окончания Второй мировой войны в стране произошло более 20 военных переворотов. Премьер-министра де-юре назначает король, но де-факто им становится лидер парламентского большинства. Двухпалатный тайский парламент избирается в ходе всеобщих выборов.

Почему в Таиланде сменился премьер-министр

Избрание Пхетхонгтхан Чинават состоялось всего через два дня после того, как Конституционный суд страны отправил в отставку прежнего премьера Сеттху Тхависина (также из «Пхыа Тхаи»). 14 августа суд признал его виновным «в грубом нарушении этики», которым сопровождалось весеннее назначение министром адвоката Пичита Чуэнбана. Последнего в 2008-м приговорили к шести месяцам по делу о коррупции — за то, что Чуэнбан пытался подкупить сотрудников Верховного суда, защищая интересы отца Пхетхонгтхан Таксина Чинавата, который был премьером Таиланда в 2001–2006 годах. Выслушав приговор, Тхависин заявил, что назначил Чуэнбана в соответствии с законом и после консультаций с юристами, но уважает решение суда.

Таксин Чинават был свергнут в сентябре 2006 года военными под руководством генерала Сондхи Буниараткалина, поддержанного королем. Этому предшествовал коррупционный скандал вокруг весьма состоятельной семьи премьера — в январе 2006-го стало известно, что она, продав бизнес инвесторам в Сингапуре за $1,6 млрд, не уплатила положенные налоги. В стране начались многотысячные протесты, прошли внеочередные выборы, но из-за большого количества нарушений Конституционный суд признал их недействительными. В итоге власть перешла к военным, правительство было распущено. В день переворота Таксин Чинават находился на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке; он решил не возвращаться на родину. Когда в 2008 году он приехал в Таиланд, чтобы предстать перед судом, то был арестован. Чинавата отпустили под залог, после чего он окончательно покинул королевство. В октябре 2008-го суд заочно приговорил Чинавата к двум годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при покупке у государства земельного участка. Чинават вернулся только в августе 2023-го. Почти сразу после приземления в аэропорту Бангкока он был арестован и затем осужден на год, а в феврале 2024-го освобожден условно-досрочно. Несмотря на 15 лет в изгнании, Чинават остался популярен в стране, его мнение по-прежнему учитывается правящей партией «Пхыа Тхаи».

Фактически одновременно с решением по делу Тхависина Конституционный суд Таиланда принял и другое — о роспуске оппозиционной партии «Као Клай», обвиненной в «подрыве политической системы королевства». Как поясняет Международная федерация за права человека (FIDH), это решение было принято потому, что члены «Као Клай» в преддверии всеобщих выборов весной прошлого года предложили внести поправки в ст. 112 Уголовного кодекса (о клевете на короля). Суд посчитал предложение партии попыткой «подорвать демократический режим правления короля», хотя в ООН неоднократно заявляли, что эта уголовная статья не соответствует принципам международного права.

Примечательно, что по итогам выборов «Као Клай» в альянсе с другой продемократической партией, «Феу Тай», с большим отрывом победила. «Пхыа Тхаи» заняла второе место, однако именно ей в итоге удалось сформировать правительство, заключив сначала сделку с консервативной партией «Бумяжтай». Всего в правящую коалицию вошли 11 партий, в том числе поддерживаемые военными «Паланг Прачарат» и «Объединенные тайские нации», хотя «Пхыа Тхаи» во время предвыборной кампании обещала с ними не сотрудничать.

Что известно о Пхетхонгтхан Чинават

Пхетхонгтхан Чинават стала самым молодым премьером в истории Таиланда (ей 37 лет) и второй женщиной на этом посту после своей тети Йинглак Чинават, которая возглавляла кабинет с августа 2011 года до мая 2014 года.

Йинглак Чинават была свергнута военным переворотом в мае 2014 года и арестована. Ее быстро освободили с условием, что Чинават не будет участвовать в протестах. В январе 2015 года парламент вынес импичмент бывшему премьер-министру; она уехала из страны. В сентябре 2017-го Йинглак Чинават была заочно приговорена к пяти годам лишения свободы за преступную халатность при реализации закупок риса у сельхозпроизводителей.

Чинават в 2008-м получила степень бакалавра социологии и антропологии, окончив факультет политических наук Университета Чулалонгкорна, а затем продолжила обучение в британском Университете Суррея по специальности «международный гостиничный менеджмент».

Большая часть профессионального опыта Чинават связана с деятельностью бизнес-империи ее семьи, которая охватывает множество сфер — от гостиничного бизнеса до телекоммуникаций. До начала 2024 года она числилась исполнительным директором компании Rende Development Co, которая занимается гостиничным бизнесом и принадлежит сестре нового премьера. До последнего времени Чинават также оставалась крупнейшим акционером тайского агентства недвижимости SC Asset — у нее 28,5% акций, оцениваемых в примерно 5,2 млрд бат, или $152 млн. Чтобы вступить в должность премьер-министра, ей нужно будет передать все эти активы в управление.

В политику Пхетхонгтхан Чинават пришла в 2021-м, присоединившись к «Пхыа Тхаи» в качестве главы партийного комитета по инновациям. В марте 2022-го ее уже объявили лидером «Пхыа Тхаи». В январе 2023-го она возглавила предвыборную кампанию партии и выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра, пообещав положить конец правлению военных, а также череде переворотов против ее семьи. В апреле того же года она была официально выдвинута в качестве одного из трех кандидатов в премьер-министры от «Пхыа Тхаи» наряду с Сеттхой Тхависином.

Как отмечает Time, одна из главных задач Пхетхонгтхан Чинават — ослабить опасения избирателей и иностранных инвесторов в связи с постоянной турбулентностью в политической жизни королевства.

Выступая перед журналистами в пятницу в штаб-квартире своей партии в Бангкоке, Чинават поблагодарила своих сторонников, заверив, что сделает «все возможное в этой должности». Тем не менее, как отмечает CNN, ее назначение на должность премьера — это лишь еще один поворот в многолетней саге о политических потрясениях, сопровождающих современную историю Таиланда.

«В свете недавних постановлений [конституционного суда] Таиланд следует рассматривать в лучшем случае как полуавтократию, потому что голоса граждан практически не имеют значения. Консервативный истеблишмент всегда может наложить вето и прибегнуть к манипуляциям, чтобы получить предпочтительные результаты», — заявил CNN профессор политологии в Университете Чулалонгкорна (Банкок) Титинан Понгсудхирак.