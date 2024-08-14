Премьера Таиланда отстранили от должности из-за министра-коррупционера
Конституционный суд Таиланда признал премьер-министра Сеттху Тхависина виновным в грубом нарушении этики и отстранил от должности, передает Bangkok Post. Политик после вердикта заявил, что уважает решение суда.
Тхависина обвинили в нарушении этических правил, изложенных в Конституции, из-за того, что он весной назначил министром в свой кабинет адвоката Пичита Чуэнбана, которого в 2008 году приговорили к шести месяцам тюрьмы по делу о коррупции. По версии следствия, Пичит Чуэнбан вместе с двумя коллегами пытался подкупить сотрудников Верховного суда, передав им бумажный пакет с 2 млн бат (около 5,15 млн руб.), спрятанный в коробку для завтрака.
После назначения Чуэнбана министром весной этого года Тхависин настаивал, что это было сделано в соответствии с законом и после юридических консультаций. Чуэнбан покинул пост.
Чуэнбан также известен тем, что представлял интересы бывшего премьера-министра Таксина Чинавата и его жены. Экс-глава правительства проходил по делу о злоупотреблении полномочиями при покупке земли у структуры Банка Таиланда, как полагает следствие, по заниженной цене. В 2008 году Таксина Чинавата приговорили к двум годам заключения.
До избрания парламентом нового премьера его обязанности будет исполнять заместитель главы правительства Пумтам Вечаячай, отмечает Bangkok Post.
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