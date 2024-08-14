Премьера Таиланда отстранили от должности из-за министра-коррупционера

Отправленный в отставку Сеттха Тхависин заявил, что уважает решение суда. Его заместитель будет исполнять обязанности премьера до избрания парламентом нового главы правительства

Сеттха Тхависин (Фото: Peerapon Boonyakiat / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Конституционный суд Таиланда признал премьер-министра Сеттху Тхависина виновным в грубом нарушении этики и отстранил от должности, передает Bangkok Post. Политик после вердикта заявил, что уважает решение суда.

Тхависина обвинили в нарушении этических правил, изложенных в Конституции, из-за того, что он весной назначил министром в свой кабинет адвоката Пичита Чуэнбана, которого в 2008 году приговорили к шести месяцам тюрьмы по делу о коррупции. По версии следствия, Пичит Чуэнбан вместе с двумя коллегами пытался подкупить сотрудников Верховного суда, передав им бумажный пакет с 2 млн бат (около 5,15 млн руб.), спрятанный в коробку для завтрака.

После назначения Чуэнбана министром весной этого года Тхависин настаивал, что это было сделано в соответствии с законом и после юридических консультаций. Чуэнбан покинул пост.

Чуэнбан также известен тем, что представлял интересы бывшего премьера-министра Таксина Чинавата и его жены. Экс-глава правительства проходил по делу о злоупотреблении полномочиями при покупке земли у структуры Банка Таиланда, как полагает следствие, по заниженной цене. В 2008 году Таксина Чинавата приговорили к двум годам заключения.

До избрания парламентом нового премьера его обязанности будет исполнять заместитель главы правительства Пумтам Вечаячай, отмечает Bangkok Post.