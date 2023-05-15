Демократическая оппозиция Таиланда вернулась к власти спустя почти 10 лет после переворота

В 2014 году в Таиланде произошел государственный переворот, после которого главой правительства стал глава Вооруженных сил. На парламентских выборах 14 мая оппозиционные про-демократические партии набрали свыше 50% голосов

Лидер партии «Движение вперед» Пита Лимджароенрата (Фото: Narong Sangak / EPA / ТАСС)

Оппозиционные про-демократические партии «Движение вперед» и «Феу Тай» («Для тайцев») с большим отрывом побеждают поддерживаемые военными партии «Народная государственная партия» и «Объединенные тайские нации», передает Reuters.

Так, по итогам обработки 99% голосов, «Движение вперед» и «Феу Тай» набирают 26% и 25% голосов и могут претендовать на 130 и 125 мест в парламенте (из 500). Поддерживаемые военными партии теряют власть и по результатам выборов получат не более 55 и 50 мест в парламенте.

На третьем месте после двух оппозиционных партий находится «Пхумчай Тхаи» («Партия тайской гордости») которая, по предварительным данным, получает 70 парламентских мест.

Всего правом голоса в Таиланде обладают около 52 миллионов человек (при населении в 66 миллионов). Из 500 членов нижней палаты парламента 400 избираются по одномандатным округам, а 100 оставшихся депутатов - по партийным спискам.

Конституция Таиланда и избирательное законодательство страны отводят на проверку мандатной комиссией избиркома законности избрания всех кандидатов, выигравших в своих округах, до 60 дней. Также в течение этого срока будут проведены жеребьевки в тех округах, где два или более ведущих кандидатов получат одинаковое количество голосов, если такое произойдет. Таким образом, окончательные официальные результаты голосования 14 мая могут быть объявлены в любую дату после проведения проверок, жеребьевок и перевыборов в течение 60 дней — до 13 июля 2023 года. Только после этого парламент нового созыва соберется, чтобы избрать спикера и премьер-министра, а также согласовать и утвердить состав нового правительства.

В 2014 году в Таиланде произошел государственный переворот, после которого главой правительства стал глава Вооруженных сил генерал Прают Чан-Оча. Король Пхумипон Адульядет, имеющий право назначать главу правительства, утвердил генерала на должности руководителя временного правительства. Чан-Оча пообещал провести парламентские выборы, которые, однако, прошли только через пять лет и по итогам которых он занял пост премьер-министра.

Третье место на них получила оппозиционная и про-демократическая Партия будущего. В 2020 году она была распущена Конституционным судом за нарушение избирательного законодательства — суд решил, что партия приняла нелегальный заем от своего лидера, и запретил 17 руководителям партии заниматься политической деятельностью в течение десяти лет. Роспуск партии спровоцировал акции протеста в стране.