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Политика ,  
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Суд Таиланда постановил распустить оппозиционную партию «Движение вперед»

Съезд сторонников партии, 2023 год
Съезд сторонников партии, 2023 год (Фото: Varuth Pongsapipatt / Keystone / Reuters)

Конституционный суд Таиланда постановил распустить оппозиционную партию «Движение вперед» из-за подрыва политической системы королевства, говорится в сообщении суда.

Как пояснила Международная федерация за права человека (FIDH), дело о роспуске партии связано с тем, что ее члены предложили внести поправки в статью 112 Уголовного кодекса (о клевете на короля) во время кампании перед всеобщими выборами.

Статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от трех до 15 лет за клевету и оскорбление королевской семьи.

Суд посчитал предложение партии попыткой «подорвать демократический режим правления короля». Руководителям организации суд также запретил любую политическую активность на десять лет.

По данным организации, ООН неоднократно заявляла о том, что статья не соответствует принципам международного права, и призывала к внесению изменений или ее отмены.

ООН также утверждала, что статья способствует «замалчиванию политических оппонентов», которые хотят «выразить критику общественных дел, включая вопросы о монархии».

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Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

Оппозиционные продемократические партии «Движение вперед» и «Феу Тай» («Для тайцев») в мае 2023 года выиграли выборы. Они вернулись к власти спустя почти десять лет.

В 2014 году в Таиланде произошел государственный переворот, после которого главой правительства стал командующий вооруженными силами генерал Прают Чан-Оча.

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