Суд Таиланда постановил распустить оппозиционную партию «Движение вперед»
Конституционный суд Таиланда постановил распустить оппозиционную партию «Движение вперед» из-за подрыва политической системы королевства, говорится в сообщении суда.
Как пояснила Международная федерация за права человека (FIDH), дело о роспуске партии связано с тем, что ее члены предложили внести поправки в статью 112 Уголовного кодекса (о клевете на короля) во время кампании перед всеобщими выборами.
Статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от трех до 15 лет за клевету и оскорбление королевской семьи.
Суд посчитал предложение партии попыткой «подорвать демократический режим правления короля». Руководителям организации суд также запретил любую политическую активность на десять лет.
По данным организации, ООН неоднократно заявляла о том, что статья не соответствует принципам международного права, и призывала к внесению изменений или ее отмены.
ООН также утверждала, что статья способствует «замалчиванию политических оппонентов», которые хотят «выразить критику общественных дел, включая вопросы о монархии».
Оппозиционные продемократические партии «Движение вперед» и «Феу Тай» («Для тайцев») в мае 2023 года выиграли выборы. Они вернулись к власти спустя почти десять лет.
В 2014 году в Таиланде произошел государственный переворот, после которого главой правительства стал командующий вооруженными силами генерал Прают Чан-Оча.
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