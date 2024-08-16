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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области погибли два сотрудника ОНФ, помогавшие в эвакуации

Сюжет
Военная операция на Украине
В Курской области снаряд попал в автомобиль с сотрудниками ОНФ, двое из них погибли, один ранен. В организации уточнили, что они помогали эвакуировать жителей в пункты временного размещения. С 6 августа в регионе идут бои с ВСУ
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

В одном из приграничных районов Курской области в результате прямого попадания в автомобиль погибли два сотрудника Общероссийского народного фронта (ОНФ), еще один получил ранения, сообщили в пресс-службе организации.

«Они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения. В состав эвакуационной бригады входили три человека, двое из них скончались на месте, один ранен», — говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что погибли медик Николай Ковалев и координатор по СМИ Давид Соколов. Третий сотрудник — заместитель руководителя районного исполнительного комитета ОНФ в Краснодарском крае Федор Геращенко — госпитализирован с осколочными ранениями и ожогами.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов выразил соболезнования семьям погибших сотрудников ОНФ.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны России сегодня отчитывалось об отражении атак в направлении Русского Поречного и Гордеевки, а также уничтожении мобильных групп ВСУ рядом с Анастасьевкой, Александрией, Снагостью, Мирным, Казачьей Локней, Коренево, Плехово и Пушкарным.

В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. 16 августа неоднократно объявляли сигнал ракетной опасности. Мэр Льгова Алексей Клемешов посоветовал уехавшим жителям «не возвращаться до стабилизации обстановки». Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов заявил, что ситуация в регионе «находится под контролем» российских военнослужащих.

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Россия Украина Общероссийский народный фронт Курская область Военная операция на Украине смерть
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