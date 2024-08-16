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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска в приграничье отразили атаку на Русское Поречное

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Военная операция на Украине
Российские подразделения уничтожили две группы ВСУ, пытавшиеся пробиться вглубь территории
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило о ситуации в приграничных районах Курской области. В сводке указано, что ударами беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного.

Русское Поречное находится на берегу реки Суджа к северу от районного центра. Накануне о зачистке Русского Поречного и расположенного рядом Черкесского Поречного сообщал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Также в военном ведомстве рассказали об отражении атаки штурмовой группы ВСУ при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу в направлении Гордеевки (Кореневский район).

Помимо этого, в сводке упомянуты следующие изменения:

  • российские подразделения уничтожили мобильные группы противника, который пытались проникнуть вглубь российской территории в километре западнее Анастасьевки, в 1,5 км юго-восточнее Каучука;
  • нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Снагость, Мирный, Казачья Локня, Коренево, Плехово, Пушкарное;
  • нанесены удары по резервам ВСУ и складам в районах населенных пунктов Юрьево, Хотени, Ворожба, Иволжанки, Журавки, Бояро-Лежачи (Сумская область);
  • в районах населенных пунктов Юнаковка и Мирополье высокоточными ракетными ударами уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения;

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили в 220 человек. Уничтожены 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, восемь бронетранспортеров, семь боевых бронированных машин, три пусковые установки РСЗО HIMARS, два орудия полевой артиллерии.

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